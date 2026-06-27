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गढ़वा कस्तूरबा स्कूल में थम नहीं रहा बीमारी का सिलसिला, दूसरे दिन 8 और छात्राएं बीमार, भड़के अभिभावकों का स्कूल पर हमला

Garhwa Kasturba School: गढ़वा डीसी भवनाथपुर सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्राओं से मिले. इस दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को रात मे खरौन्धी कस्तूरबा की छात्राएं अचानक बीमार हो गईं थी, तत्काल एसडीएम और अन्य पदाधिकारियों को राहत कार्य के लिए भेजा गया था.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:58 PM IST
गढ़वा कस्तूरबा स्कूल में थम नहीं रहा बीमारी का सिलसिला, दूसरे दिन 8 और छात्राएं बीमार, भड़के अभिभावकों का स्कूल पर हमला
Image Credit: (Z News) गढ़वा कस्तूरबा स्कूल में दूसरे दिन 8 और छात्राएं बीमारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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