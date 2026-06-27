/गढ़वा कस्तूरबा स्कूल में थम नहीं रहा बीमारी का सिलसिला, दूसरे दिन 8 और छात्राएं बीमार, भड़के अभिभावकों का स्कूल पर हमला

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गढ़वा जिले के खरौन्धी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 26 जून, 2026 दिन शुक्रवार को भोजन करने और टंकी का गर्म पानी पीने के बाद एक सौ से अधिक छात्राएं बीमार हो गई. जिन्हें भवनाथपुर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती किया गया था. यहां इलाज के बाद छात्राएं सभी अपने अपने घर चली गई. 27 जून, 2026 दिन शनिवार को दोबारा इसी कस्तूरबा विद्यालय की 8 छात्रा बीमार हो गईं. इससे गुस्सा हुए अभिभावकों ने कस्तूरबा विद्यालय पहुंचकर ग्रिल को तोड़ते हुए प्रवेश किए और जमकर हंगामा किया.
इस घटना से विद्यालय का माहौल को तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस बीच मौके की नजाकत को समझते हुए गढ़वा डीसी तत्काल खरौन्धी प्रखंड पहुंचे और मामले की जांच किया. इस जांच में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद डीसी ने सख्त कार्रवाई करते हुए कस्तूरबा विद्यालय में एक कर्मी को छोड़ सभी को सेवा मुक्त कर दिया.
गढ़वा डीसी भवनाथपुर सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्राओं से मिले. इस दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को रात मे खरौन्धी कस्तूरबा की छात्राएं अचानक बीमार हो गईं थी, तत्काल एसडीएम और अन्य पदाधिकारियों को राहत कार्य के लिए भेजा गया था. सभी छात्राओं का इलाज भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे किया गया है. आज भी कुछ छात्राएं बीमार हुईं थी, जिनका इलाज यहीं किया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं.
उन्होंने आगे कहा कि मैंने खुद कस्तूरबा विद्यालय का निरिक्षण किया और जिसमें विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है. मैंने तत्काल एक कर्मी को छोड़ कर बाकी सभी कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया है और एसडीएम को निर्देश दिया है कि इसकी विस्तृत जांच कर करें.
डीसी पीएन मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में अभी कुछ बच्चियां हैं, उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चाहे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, अभिभावकों के हंगामा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, इस तरह की बातें आएंगी, तो अभिभावक थोड़ा उग्र होंगे. मगर, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा