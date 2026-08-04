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गिरिडीह में कुदरत का कहर: वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 झुलसे, अकेले देवरी में 5 की गई जान

गिरिडीह में आकाशीय बिजली का कहर मंगलवार को देखने को मिला. जिले के 5 प्रखंडों में वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं, इस घटना में 10 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

Edited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:45 PM IST
गिरिडीह में कुदरत का कहर: वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 झुलसे, अकेले देवरी में 5 की गई जान
Image Credit: (Photo-AI) गिरिडीह में वज्रपात से 9 की मौत, देवरी में 5 की गई जान

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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