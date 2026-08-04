/गिरिडीह में कुदरत का कहर: वज्रपात से 9 लोगों की मौत, 10 झुलसे, अकेले देवरी में 5 की गई जान

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गिरिडीह जिले में वज्रपात ने जमकर कहर बरपाया. 4 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को अलग-अलग 5 प्रखंडों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं. सबसे ज्यादा तबाही देवरी प्रखंड में हुई जहां दो अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हो गए.
एक ही दिन में उजड़ गए कई परिवार
देवपहाड़ी स्थित गोसांई आहर के पास बैठे पूरन साव के 17 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार साव, दुलार साव का 13 वर्षीय पुत्र विष्णुदेव साव, प्रभु साव का 15 वर्षीय पुत्र गजेंद्र साव और बिलोटांड़ गांव के नरेश तिवारी के 18 वर्षीय पुत्र कुश कुमार की वज्रपात से मौत हो गई, जबकि बिलोटांड़ गांव के गिरिधारी यादव के पुत्र उमेश यादव 17 वर्ष घायल हो गया.
गिरिडीह में आकाशीय बिजली का कहर
इसी क्रम में बांसडीह गांव के टोला तिलयडीह में धान का बिचड़ा डाल रहे तिलयडीह गांव निवासी संतोष तिवारी 40 वर्ष पिता बिनोद तिवारी की भी वज्रपात से मौत हो गई. वहीं, बांसडीह गांव के टोला चंगचाचो के निवासी सुरेंद्र तिवारी के पुत्र विक्रम तिवारी घायल हो गए. घायल उमेश यादव और विक्रम तिवारी का उपचार जलखरियोडीह स्थित निजी चिकित्सा केंद्र पर चल रहा है.
देवरी में 5 युवाओं ने गंवाई जान
देवरी के अलावा जमुआ, बिरनी, गांवा और बगोदर प्रखंड में भी वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है. इन प्रखंडों से 8 अन्य घायलों की सूचना है. घटना की सूचना पर जमुआ विधायक मंजू कुमारी, मंडल अध्यक्ष पंकज राम, भाजपा नेता वीरेंद्र तिवारी, विजयनंदन तिवारी, अजय राय, अजय तिवारी देवपहाड़ी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी.
प्रशासन ने शुरू की मुआवजा प्रक्रिया
विधायक ने कहा कि वज्रपात की आपदा से बचाव के लिए गांव-गांव में तड़ित चालक लगवाने की जरूरत है. वहीं, घटना की सूचना पर खोरीमहुआ के एसडीओ समीर डेनियल खलको, एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और सरकारी प्रावधान के अनुसार, मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया.
गिरिडीह में कुदरत का कहर
इस दौरान देवरी थाना के एसआई रिशु सिन्हा शव का पंचनामा तैयार करने के साथ पोस्टमॉर्टम के लिए गिरिडीह भेजने के कार्य में जुट गए थे. जिला प्रशासन ने सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा