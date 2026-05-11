पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सोमवार (11 मई, 2026) को उस समय बड़ी राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी. झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था.
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Jharkahnd News: टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आज (11 मई) सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. साथी ही, उनके पूर्व OSD संजीव लाल को भी राहत मिली है. उनकी जमानत याचिकाओं को मंजूर किए जाने के बाद, आलमगीर आलम अब लगभग दो साल जेल में बिताने के बाद बाहर आने वाले हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने की, जिसमें जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह शामिल थे. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 15 मई, 2024 को एक टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई उनके करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान 32.20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद होने के बाद की गई थी.
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रिपोर्ट: कामरान जलीली, रांची