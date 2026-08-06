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13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाला अभय तिवारी है जेपीएससी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी

सोशल एक्टिविस्ट शंकर शर्मा ने फरवरी, 2026 में अभय तिवारी पर कई परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप लगाए थे. इसके बाद जांच एजेंसियों का ध्यान इस ओर गया था.

Written ByKAMRAN JALILIEdited BySunil MIshra
Published: Aug 06, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:51 PM IST
13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाला अभय तिवारी है जेपीएससी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी
Image Credit: अभय तिवारी पर आरोप है कि वह परीक्षा घोटाले का मुख्य अभियुक्त है. (File Photo)

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