/13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाला अभय तिवारी है जेपीएससी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी

कई सरकारी परीक्षाओं में सफलता और अब जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की जांच का मुख्य चेहरा... आखिर कौन है अभय तिवारी, जिसकी कहानी अब पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है. अभय तिवारी वर्तमान में गोड्डा जिले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी बीएसओ के पद पर कार्यरत है. जनवरी, 2026 में उसने इस पद पर ज्वाइन किया था. इससे पहले वह टीएसआर में मार्किंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुका था. सीआईडी का आरोप है कि वह जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा अनियमितता, पेपर लीक और कथित संगठित सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है. मामले की जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है.