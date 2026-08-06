/13 साल में 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाला अभय तिवारी है जेपीएससी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी

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कई सरकारी परीक्षाओं में सफलता और अब जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की जांच का मुख्य चेहरा... आखिर कौन है अभय तिवारी, जिसकी कहानी अब पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है. अभय तिवारी वर्तमान में गोड्डा जिले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी बीएसओ के पद पर कार्यरत है. जनवरी, 2026 में उसने इस पद पर ज्वाइन किया था. इससे पहले वह टीएसआर में मार्किंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुका था. सीआईडी का आरोप है कि वह जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा अनियमितता, पेपर लीक और कथित संगठित सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है. मामले की जांच चल रही है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है.
12 प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, परिवार बोला- टैलेंटेड था अभय
परिवारवालों का दावा है कि अभय तिवारी बचपन से ही मेधावी छात्र रहा है. उसने दुमका से मैट्रिक और बोकारो से इंटरमीडिएट किया था. इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, बोकारो से की और झारखंड कंबाइंड तथा एआईईईई जैसी परीक्षाएं भी क्वालिफाई की थी. बाद में, रांची विश्वविद्यालय से उसने अंग्रेजी में स्नातक और स्नातकोत्तर किया और लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा. परिवारवालों का कहना है कि उसकी सफलता मेहनत और प्रतिभा का परिणाम थी.
फरवरी में लगे थे गंभीर आरोप, यहीं से बढ़ा शक
फरवरी, 2026 में सोशल एक्टिविस्ट शंकर शर्मा ने अभय तिवारी पर एसीएफ, एफआरओ, जेपीएससी समेत कई परीक्षाओं में कथित अनियमितता के आरोप लगाए थे. इसके बाद मामला चर्चा में आया और जांच एजेंसियों का ध्यान भी इस ओर गया. बाद में, वायरल हुई ओएमआर शीट और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच का दायरा और बढ़ा.
जेपीएससी-14 में खुद हुआ फेल, अब जांच के घेरे में
दिलचस्प बात यह है कि अभय तिवारी ने जेपीएससी-14 की परीक्षा भी दी थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका. इसके बावजूद अब वही परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की जांच के केंद्र में है. जांच एजेंसी लगातार दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
फिलहाल, सीआईडी की जांच जारी है. अभय तिवारी पर लगे आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही मामले की अंतिम सच्चाई सामने आएगी.
नोट: अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर यह खबर बनाई गई है.