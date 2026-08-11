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अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर की बात, रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज पर जताया विरोध

झारखंड में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के आरोपों को लेकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने विरोध जताया है. दीपके ने अस्पताल में उपचार करा रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर उनका हाल जाना और उनके आंदोलन को समर्थन देने की बात कही.

Edited ByShailendra
Published: Aug 11, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:32 AM IST
अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से वीडियो कॉल पर की बात, रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज पर जताया विरोध
Image Credit: अभिजीत दीपके ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज पर जताया विरोध

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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