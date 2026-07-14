/गुमला में एसीबी का एक्शन: डीएसई ऑफिस के बड़ा बाबू और रिटायर्ड शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, एक शिक्षक के एरियर भुगतान से संबंधित मामले में रिश्वत की मांग की गई थी. इससे प्रताड़ित शिक्षक ने एसीबी को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान डीएसई कार्यालय में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल देखा गया. एसीबी अधिकारियों ने कार्यालय के भीतर बंद कमरे में आवश्यक जांच-पड़ताल की. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी.