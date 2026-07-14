/गुमला में एसीबी का एक्शन: डीएसई ऑफिस के बड़ा बाबू और रिटायर्ड शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

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गुमला समाहरणालय परिसर स्थित जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), रांची की टीम ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय के बड़ा बाबू रंजीत कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्स रविकांत को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद दोनों को पूछताछ के लिए रांची ले जाया गया.
रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार
मिली जानकारी के अनुसार, एक शिक्षक के एरियर भुगतान से संबंधित मामले में रिश्वत की मांग की गई थी. इससे प्रताड़ित शिक्षक ने एसीबी को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान डीएसई कार्यालय में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल देखा गया. एसीबी अधिकारियों ने कार्यालय के भीतर बंद कमरे में आवश्यक जांच-पड़ताल की. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी.
डीएसपी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि
रांची से पहुंची एसीबी टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि रिश्वतखोरी के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी एसीबी मुख्यालय, रांची द्वारा जारी की जाएगी. बता दें कि लगभग दो वर्ष पूर्व भी रिश्वतखोरी के एक मामले में एसीबी ने तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था. इधर, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं.
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