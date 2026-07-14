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गुमला में एसीबी का एक्शन: डीएसई ऑफिस के बड़ा बाबू और रिटायर्ड शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

Gumla News: गुमला में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है. डीएसई ऑफिस के बड़ा बाबू और रिटायर्ड शिक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. दो वर्ष पहले भी रिश्वतखोरी के एक मामले में एसीबी ने तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:08 PM IST
गुमला में एसीबी का एक्शन: डीएसई ऑफिस के बड़ा बाबू और रिटायर्ड शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार
Image Credit: गुमला: डीएसई ऑफिस के बड़ा बाबू और रिटायर्ड शिक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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