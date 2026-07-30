/खूंटी में महिला थाना प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार, केस से नाम हटाने के लिए मांगी थी 4.5 लाख की रिश्वत

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खूंटी जिले के अहातु थाना की थाना प्रभारी को रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि एक आपराधिक मामले से नाम हटाने के एवज में लाखों रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) रांची की ट्रैक टीम ने खूंटी जिले के अहातु थाना की थाना प्रभारी सह पुलिस अवर निरीक्षक सपना सुलेखा को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
केस से नाम हटाने के लिए मांगी थी 4.5 लाख की रिश्वत
एसीबी के अनुसार, हुरलूंग गांव निवासी श्याम कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले से नाम हटाने के एवज में थाना प्रभारी 4 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही थीं.
आरोपी को पूछताछ के लिए रांची ले जाया गया
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने आरोपों का सत्यापन कराया. सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर 29 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और ट्रैक की योजना बनाई गई. फिर आज एसीबी की टीम ने शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये की राशि के साथ भेजा. जैसे ही थाना प्रभारी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, पहले से तैनात एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपी को पूछताछ के लिए रांची ले जाया गया.
महिला थाना सह अहातु थाना प्रभारी गिरफ्तार
एसीबी ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. वहीं, शिकायतकर्ता के विरुद्ध दर्ज मूल आपराधिक मामले की जांच और उसमें दोषी या निर्दोष होने का निर्णय अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा. खूंटी में एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की जांच जारी है और एसीबी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
रिपोर्ट:ब्रजेश कुमार