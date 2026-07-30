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खूंटी में महिला थाना प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार, केस से नाम हटाने के लिए मांगी थी 4.5 लाख की रिश्वत

Jharkhand News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खूंटी जिले के अहातु थाना की थाना प्रभारी सपना सुलेखा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है. ACB रांची की ट्रैप टीम ने यह कार्रवाई महिला अधिकारी की ओर से एक आपराधिक मामले से नाम हटाने के एवज में मांगी गई घूस के सिलसिले में की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 30, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:06 PM IST
खूंटी में महिला थाना प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार, केस से नाम हटाने के लिए मांगी थी 4.5 लाख की रिश्वत
Image Credit: (Z News) महिला थाना प्रभारी सह अहातु थाना प्रभारी को एसीबी ने रंगेहाथ धर दबोचा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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