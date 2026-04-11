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गिरिडीह में एसीबी की बड़ी स्ट्राइक, मनरेगा का जेई अंकुश कुमार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

धनबाद एसीबी की टीम ने गिरिडीह जिले के राजधनवार से मनरेगा के जूनियर इंजीनियर अंकुश कुमार को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी ने एक योजना के भुगतान के बदले यह रकम मांगी थी. गिरफ्तारी के समय जेई ने जमीन पर लेटकर हंगामा किया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर धनबाद ले गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:43 PM IST

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गिरिडीह में एसीबी की बड़ी स्ट्राइक
गिरिडीह में एसीबी की बड़ी स्ट्राइक

झारखंड के गिरिडीह जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है. धनबाद एसीबी (ACB) की टीम ने राजधनवार इलाके में छापेमारी कर मनरेगा के एक जूनियर इंजीनियर (JE) को घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है. इस गिरफ्तारी के दौरान मौके पर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला.

धनबाद एसीबी की टीम ने गिरिडीह के राजधनवार में जाल बिछाकर मनरेगा के जेई अंकुश कुमार को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई धनवार बाजार स्थित एक जेवर दुकान के पास की गई. बताया जा रहा है कि अंकुश कुमार ने मनरेगा से जुड़ी एक योजना की राशि का भुगतान कराने के बदले में लाभुक से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. लाभुक ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कर दी थी. शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. जैसे ही जेई अंकुश ने लाभुक से रिश्वत की रकम ली, सादे लिबास में तैनात एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया.

जेई की गिरफ्तारी का नजारा बिल्कुल फिल्मी था. जैसे ही एसीबी की टीम ने अंकुश कुमार को पकड़ा, उसने बचने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया. वह वहीं दुकान के पास जमीन पर सो गया और लेटे-लेटे विरोध करने लगा. इस अप्रत्याशित व्यवहार के कारण बाजार में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों को अंकुश को उठाने और गाड़ी में बिठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ स्थानीय लोगों ने आरोपी जेई को टीम से छुड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली.

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एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. जहां एक ओर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इस कदम की सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे साजिश करार दिया है. अंकुश के समर्थकों का कहना है कि उसे जबरन पैसे दिए गए और फंसाने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा गया. हालांकि, एसीबी की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर धनबाद ले गई है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है. टीम यह भी स्पष्ट करने में जुटी है कि बरामद की गई कुल राशि कितनी है और इस भ्रष्टाचार के खेल में और कौन-कौन शामिल है.

इनपुट- मृणाल सिन्हा, गिरिडीह

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