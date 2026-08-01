/दुमका: अपात्र होकर भी उठा रहे थे मइयां सम्मान योजना का फायदा, 11 परिवारों पर एक्शन

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दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड में 'मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना' के लाभुकों की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में ऐसे 11 परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनके परिवार के सदस्य विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, फिर भी उनके परिवार द्वारा योजना का लाभ लिया जा रहा था. मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि रानेश्वर प्रखंड में मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन अभियान जारी है. इसी क्रम में ये खुलासा किया गया है.
ब्याज के साथ होगी रिकवरी
रानेश्वर प्रखंड में करीब 17 हजार लाभुकों को बीच मईया योजना का लाभ मिल रहा है. जांच के दौरान 11 ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनके सरकारी कर्मियों के परिवार के सदस्य योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की सहायता राशि का लाभ ले रहे थे. नियमों के अनुसार, ऐसे परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं. मामले की पुष्टि होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित लाभुकों को नोटिस जारी किया है. उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और अब तक प्राप्त राशि की रिकवरी की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, ब्याज सहित रुपए की रिकवरी की जाएगी.
नियमों के अनुसार होगा एक्शन
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जांच अभियान लगातार जारी है. जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि रेलवे कर्मी की पत्नी, कुछ सरकारी शिक्षक, सरकारी ए एन एम, पोषण सखी सहित कुल 11 लाभुक मईया योजना का लाभ ले रहे थे. जो अयोग्य लाभार्थी गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नियमों के अनुसार, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सरकारी फंड की वसूली की जाएगी. प्रशासन ने केवल योग्य लाभार्थियों से ही योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
योग्य लोगों को ही मिले योजना का लाभ
रानेश्वर ब्लॉक में चल रही कार्रवाई यह दिखाती है कि प्रशासन इस बात को लेकर कितना गंभीर है कि 'मैया सम्मान योजना' का लाभ केवल असली और योग्य लाभार्थियों तक ही पहुंचे. अब यह देखना बाकी है कि जांच के दौरान ऐसे और कितने मामले सामने आते हैं.
रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी