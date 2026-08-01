/दुमका: अपात्र होकर भी उठा रहे थे मइयां सम्मान योजना का फायदा, 11 परिवारों पर एक्शन

ब्याज के साथ होगी रिकवरी

रानेश्वर प्रखंड में करीब 17 हजार लाभुकों को बीच मईया योजना का लाभ मिल रहा है. जांच के दौरान 11 ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जिनके सरकारी कर्मियों के परिवार के सदस्य योजना के तहत हर महीने मिलने वाली 2,500 रुपये की सहायता राशि का लाभ ले रहे थे. नियमों के अनुसार, ऐसे परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं. मामले की पुष्टि होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित लाभुकों को नोटिस जारी किया है. उन्हें कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और अब तक प्राप्त राशि की रिकवरी की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, ब्याज सहित रुपए की रिकवरी की जाएगी.