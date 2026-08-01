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दुमका: अपात्र होकर भी उठा रहे थे मइयां सम्मान योजना का फायदा, 11 परिवारों पर एक्शन

दुमका के रानेश्वर प्रखंड में अपात्र होने के बावजूद 11 परिवार 'मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना' का लाभ उठा रहे थे. इन परिवारों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया गया है और पक्ष रखने और अब तक प्राप्त राशि की रिकवरी के लिए बुलाया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 01, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:29 AM IST
दुमका: अपात्र होकर भी उठा रहे थे मइयां सम्मान योजना का फायदा, 11 परिवारों पर एक्शन
Image Credit: दुमका: अपात्र होकर भी उठा रहे थे मइयां सम्मान योजना का फायदा (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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