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झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ एक्शन: गिरिडीह से 25 लाख का इनामी नक्सली 'टाइगर' गिरफ्तार, दो अन्य भी धरे गए

झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही, दो अन्य को भी दबोचा गया है. मिली जानकारी के अनुसार, टाइगर पर 100 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:49 PM IST
झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ एक्शन: गिरिडीह से 25 लाख का इनामी नक्सली 'टाइगर' गिरफ्तार, दो अन्य भी धरे गए
Image Credit: गिरिडीह से 25 लाख का इनामी नक्सली &#039;टाइगर&#039; गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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