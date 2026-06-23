/राज्यसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में SIR पर टिकीं सभी दलों की नजरें, 30 जून से शुरू हो रहा इम्युनरेशन

30 जून से शुरू हो रहे इम्युनरेशन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया, चुनाव आयोग झारखंड में एसआईआर करवा रहा है. कांग्रेस ने अब तक 29,571 में से 19,640 बीएलए बना लिया है. कांग्रेस पार्टी 30 जून को बीएलओ के साथ हर मतदान केंद्र पर एक कॉर्डिनेशन बैठक करेगी, जिसमें चुनाव पाठशाला के सदस्य, सामान्य मतदाता, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे. पिछले चुनाव के निर्वाचन अभिकर्ता भी होंगे और बैठक में एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी. विशेष गहन पुनरीक्षण की इम्युनरेशन फेज की गतिविधि की जानकारी भी दी जानी है. मुख्य निर्वाचन कार्यालय से दिए जाने वाले सामग्री का वितरण होगा. नए मतदाता के रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर भी चर्चा होगी.