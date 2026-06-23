/राज्यसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में SIR पर टिकीं सभी दलों की नजरें, 30 जून से शुरू हो रहा इम्युनरेशन

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झारखंड में राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी दलों की नजर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर टिक गई है. एसआईआर को पूरा करवाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से जुट गया है. दूसरी ओर, सियासी दल भी एसआईआर प्रक्रिया को सुगमता से सम्पन्न करवाने में लग गए हैं. झारखंड में इम्युनरेशन 30 जून से 29 जुलाई तक होना है. बीएलओ यानी बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर गणना पत्र मतदाता को देंगे, जिन्हें वोटर को भरकर वापस लौटाना है. राजनीतिक दल भी बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट के जरिए इस पूरी प्रतिक्रिया पर नजर बनाए रखेंगे.
30 जून से शुरू हो रहे इम्युनरेशन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया, चुनाव आयोग झारखंड में एसआईआर करवा रहा है. कांग्रेस ने अब तक 29,571 में से 19,640 बीएलए बना लिया है. कांग्रेस पार्टी 30 जून को बीएलओ के साथ हर मतदान केंद्र पर एक कॉर्डिनेशन बैठक करेगी, जिसमें चुनाव पाठशाला के सदस्य, सामान्य मतदाता, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे. पिछले चुनाव के निर्वाचन अभिकर्ता भी होंगे और बैठक में एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी. विशेष गहन पुनरीक्षण की इम्युनरेशन फेज की गतिविधि की जानकारी भी दी जानी है. मुख्य निर्वाचन कार्यालय से दिए जाने वाले सामग्री का वितरण होगा. नए मतदाता के रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर भी चर्चा होगी.
एसआईआर को लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, किसी भी दल से ज्यादा तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है. बीजेपी से तुलना कर रहा हूं. बीजेपी को तैयारी क्या करना सिस्टम ही उनका है. झामुमो हर जिले में जागरूकता शिविर लगाएगा. सभी बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग देकर बता दिया गया है कि उन्हें क्या करना है. हमारा मुकाबला ऐसी ताकत से है, जिसका मकसद है एंटी बीजेपी वोट को सूची से बाहर कर मताधिकार से वंचित करना. हमें इस षड्यंत्र को विफल करना है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. हमारी पार्टी के लिहाज से हमारे कैडर पूरी तरह से तैयार हैं.
झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने बताया, एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है. एक भी मतदाता छूटे नहीं, हर बूथ तक पार्टी ने ऐसा इंतजाम किया है पर विरोधी जो इतना हो-हल्ला कर रहे हैं, उन्हें आज भी लग रहा है कि वे घुसपैठियों के वोट के जरिए जीतकर सांसद या विधायक बन जाएंगे. उनका यह मंसूबा पूरा नहीं होगा. जो भी घुसपैठिए हैं, अनवांटेड वोटर हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो स्थाई रूप से बाहर चले गए हैं, उनका नाम तो कटना तय है. बीजेपी पूरी तरह तैयार है.