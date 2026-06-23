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राज्यसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में SIR पर टिकीं सभी दलों की नजरें, 30 जून से शुरू हो रहा इम्युनरेशन

Jharkhand SIR: राज्यसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की सहयोगी दलों से भले ही खींचतान चल रही हो, लेकिन अब एसआईआर को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एकमत दिख रहा है. वैसे बाकी राज्यों के उलट झारखंड में सभी दल एसआईआर के लिए तैयार दिख रहे हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 23, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:58 PM IST
राज्यसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में SIR पर टिकीं सभी दलों की नजरें, 30 जून से शुरू हो रहा इम्युनरेशन
Image Credit: झारखंड में एसआईआर (AI Image)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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