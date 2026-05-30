Agniveer Batch VII: अग्निवीर बैच-VII की पासिंग आउट परेड संपन्न, 1121 रंगरूट बने भारतीय सेना का हिस्सा

Agniveer Passing Out Parade: अग्निवीरों का एक नया दस्ता भारतीय सेना के साथ जुड़ गया है. दरअसल, झारखंड के रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में आज यानी शनिवार (30 मई) को अग्निवीर बैच-VII की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. इस दीक्षांत समारोह में 1,121 अग्निवीर रंगरूटों ने हिस्सा लिया. सभी अग्निवीरों ने 24 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग के बाद आज भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया. ये सभी अब मां भारती की सेवा में सीमाओं पर अपनी ड्यूटी निभाएंगें. पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर सजेश बाबू पीजी ने यह पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया.

परेड में सैन्य अनुशासन, टीमवर्क और युद्ध तैयारी की उत्कृष्ट झलक देखने को मिली. युवा अग्निवीरों ने सटीक कदमताल और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की. किलाहारी ग्राउंड में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में शामिल हुए जवानों ने 'भगवत गीता' और 'गुरुग्रंथ साहिब' जैसे धार्मिक ग्रंथो को साक्षी मारकर देश सेवा और सर्वोच्च बलिदान देने की शपथ ली.

बता दें कि पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से पास आउट होने वाला अग्निवीरों का यह सातवां बैच है. अब ये जवान कठिन मोर्चों पर तैनात होंगे. इन जवानों को अब देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्गम इलाकों जैसे सियाचिन और लद्दाख आदि में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान इन अग्निवीरों ने शारीरिक अभ्यास, सामरिक प्रशिक्षण, हथियार संचालन, ड्रोन ट्रेनिंग और मानसिक सहनशक्ति से जुड़े कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया.

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इन गतिविधियों के माध्यम से उनमें नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा विकसित की गई. इसके अलावा हर समय तैयार रहने को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से ट्रेनिंग दी गई है, ताकि भविष्य में आने वाली हर चुनौतियां का मुकाबला कर सकें. परेड के दौरान जवानों के माता-पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे. अग्निवीर के माता पिता अपने बेटों की इस उपलब्धि पर गहरा गर्व जताया. अग्निवीर-7 बैच का जो पासिंग आउट हुआ, उसमें जीडी सोल्जर भी शामिल हैं.

रिपोर्ट- झूलन अग्रवाल