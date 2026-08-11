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छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आजसू का धरना-प्रदर्शन, सुदेश महतो ने कही ये बात

AJSU Protest: आजसू आज (मंगलवार, 11 अगस्त) एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर रहा है. इस दौरान सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध किया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 11, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:08 PM IST
छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आजसू का धरना-प्रदर्शन, सुदेश महतो ने कही ये बात
Image Credit: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आजसू का धरना-प्रदर्शन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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