/छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आजसू का धरना-प्रदर्शन, सुदेश महतो ने कही ये बात

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JPSC छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आजसू की ओर से आज (मंगलवार, 11 अगस्त) को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है. धरने में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं. इस दौरान सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा. आजसू प्रमुख ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं और JPSC-JSSC से जुड़ा मामला सीधे सरकार और शिक्षा विभाग से संबंधित है. उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग स्वीकार कर लिया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और इससे जुड़े कई तथ्य भी सामने आ चुके हैं. सुदेश महतो ने छात्रों की मांग का समर्थन किया.
आजसू प्रमुख ने कहा कि JPSC और JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं और कई लोग पकड़े भी गए हैं. ऐसे में जिन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है, उन्हें पद से बर्खास्त कर उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए. सुदेश महतो ने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं. ऐसे में सरकार की किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना मुश्किल है, इसलिए इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी, खास तौर पर सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है.
सुदेश महतो ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने कुछ दिन पहले छात्रों के आंदोलन को समझने और उसका सकारात्मक समाधान निकालने की बात कही थी, उसी सरकार ने बातचीत के कुछ ही समय बाद छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. उन्होंने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए हैं और कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. इसी कार्रवाई के विरोध में आजसू ने बापू वाटिका में धरना देकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है.
रिपोर्ट- उज्जवल मिश्रा