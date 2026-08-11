/छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आजसू का धरना-प्रदर्शन, सुदेश महतो ने कही ये बात

JPSC छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आजसू की ओर से आज (मंगलवार, 11 अगस्त) को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है. धरने में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं. इस दौरान सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा. आजसू प्रमुख ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं और JPSC-JSSC से जुड़ा मामला सीधे सरकार और शिक्षा विभाग से संबंधित है. उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग स्वीकार कर लिया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है और इससे जुड़े कई तथ्य भी सामने आ चुके हैं. सुदेश महतो ने छात्रों की मांग का समर्थन किया.