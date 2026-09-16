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सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, टेंडर घोटाले में डिस्चार्ज याचिका खारिज

Former minister Alamgir Alam: झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आलमगीर आलम की मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिस्चार्ज याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 16, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:55 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, टेंडर घोटाले में डिस्चार्ज याचिका खारिज
Image Credit: झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से झटका (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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