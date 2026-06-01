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वास्तवि​क मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से न हटे, इसको लेकर आलमगीर आलम ने कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ की बैठक

Jharkhand SIR: झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस सहित सभी दलों के नेता अपने बूथ लेवल एजेंट्स को ताकीद कर रहे हैं. राजनीतिक दलों को डर है कि उनके परंपरागत वोटरों का वोट न कट जाए. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:14 PM IST

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आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (File Photo)
आलमगीर आलम, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (File Photo)

Jharkhand SIR: झारखंड में चल रहे एसआईआर के दौरान वास्तविक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, इसके लिए पाकुड़ में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंट की बैठक की और एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया. पूर्व मंत्री ने अनमैप्ड मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किए जाने को लेकर जारी प्रक्रियाओं को पूरा कराने में वोटरों के साथ बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की है.

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आलमगीर आलम ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी बूथों पर जिन-जिन अनमैप्ड मतदाताओं का नाम अंकित किया गया है, उसमें सुधार के लिए सारे दस्तावेजों को जमा कराने में पार्टी कार्यकर्ता, मतदाताओं का सहयोग करें ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से न हटे. साथ ही, वैसे वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम सूची से हटे, इसके लिए भी कार्य करने के निर्देश पूर्व मंत्री ने दिए हैं. 

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पूर्व मंत्री ने कहा कि वैसे मतदाताओं का नाम सूची से बाहर हुआ है, जिनका 2003 लिस्ट में नाम दर्ज है और छोटी-छोटी समस्याओं के चलते सूची में जगह नहीं मिली है, इस मुद्दे को लेकर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे. 

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर आलमगीर आलम ने कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है. सरकारें आती-जाती रहती हैं. ऐसे में विपक्षी नेताओं पर जानलेवा हमला लोकतंत्र के लिए खतरा है.

इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम, उदय लखमानी, जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मंसारूल हक के अलावा सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एवं बूथ लेवल एजेंट मौजूद रहे.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

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