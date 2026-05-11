Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3213118
Zee Bihar JharkhandJharkhand

कल जेल से बाहर आएंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम! सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्डरिंग केस में दे दी है जमानत

Alamgir Alam: दो साल पहले आलमगीर आलम को मनी लॉन्डरिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद थे. अब उन्हें जमानत मिल गई है. 

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 11, 2026, 05:38 PM IST

Trending Photos

आलमगीर आलम मंगलवार को जेल से बाहर आएंगे. अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने यह जानकारी दी.
आलमगीर आलम मंगलवार को जेल से बाहर आएंगे. अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने यह जानकारी दी.

दो साल बाद झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जेल की चहारदीवारी से बाहर खुली हवा में मंगलवार को सांस ले पाएंगे. इसके लिए कागजी कार्यवाही पूरा करने के लिए उनके अधिवक्ता किसलय प्रसाद दिल्ली से रांची आ रहे हैं. आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता किसलय प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि आलमगीर आलम की जमानत में कई चीजों ने अहम किरदार निभाया. 

READ ALSO: आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का किया शुक्रिया, कहा- विधायकी छोड़ने को लेकर...

उनका कहना था कि बीते 2 अप्रैल को जिन चार मुख्य गवाहों की गवाही हुई थी, उनमें आलमगीर आलम के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले थे. बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आलमगीर आलम के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि दो साल से आलमगीर आलम जेल में बंद हैं और उनकी उम्र का भी हवाला दिया गया. तमाम बहस के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सहमति दे दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

आलमगीर आलम के अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो जमानत दी है, उसका ऑर्डर रांची सिविल कोर्ट को कम्युनिकेट किया जाएगा और बेल बॉन्ड की भी जानकारी दी जाएगी. बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिविल कोर्ट से एक रिलीज ऑर्डर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाएगा. इसके बाद आलमगीर आलम को जेल से रिलीज किया जाएगा. उनके अधिवक्ता ने उम्मीद जताई है कि संभवत: आलमगीर आलम कल जेल से बाहर आ जाएंगे.

TAGS

Alamgir Alam