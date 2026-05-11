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आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का किया शुक्रिया, कहा- विधायकी छोड़ने को लेकर मिल-बैठकर फैसला लेंगे

Jharkhand Politics: झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था. चुनाव में वो खुद नहीं उतरे थे, बल्कि पत्नी को मैदान में उतारा था. अब उनको जमानत मिल गई है तो क्या फिर से वे विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे?

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 11, 2026, 01:24 PM IST

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आलमगीर आलम को जमानत मिलने से परिवार में जश्न का माहौल है.
आलमगीर आलम को जमानत मिलने से परिवार में जश्न का माहौल है.

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को दो वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी पत्नी और पाकुड़ की विधायक निसात आलम ने न्यायालय का शुक्रिया करते हुए अल्लाह का शुक्रिया किया है कि उन्हें न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि मेरा पोता दादा का बहुत प्यारा है और वह उन्हें बहुत मिस करता था. इतने दिनों के बाद अब जाकर इंतजार खत्म हुआ है. आलमगीर आलम के आने के बाद विधायक की कुर्सी छोड़ने पर निसात आलम ने कहा कि एक बार वह आ जाएं तो फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है. उन्हें विधायकी लड़नी है या मैं खुद ही बनी रहूंगी. उन्होंने कहा कि हमें पहले उनके आने का इंतजार है. 

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निसात आलम ने कहा कि 2 वर्षों का कार्यकाल उनका बहुत बेहतर रहा है और जनता का खूब प्यार और समर्थन मिला. उन्होंने कहा कि जनता की दुआओं का ही असर है कि आलमगीर आलम को जमानत मिली है.  रही बात कुर्सी छोड़ने की तो उन्होंने कहा कि पहले उनके आने का इंतजार है. 

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पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिहाई के बाद उनके आवास पर ईद और दिवाली जैसा माहौल देखा जा रहा है. उनके प्रशंसक लगातार आवास पर पहुंचकर मिठाई बांट रहे और पटाखे फोड़ रहे हैं. करीब 2 वर्षों के बाद जेल से बाहर आ रहे आलमगीर आलम के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है. 

मंत्री इरफान पर बीजेपी ने ली चुटकी

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने अब इरफान अंसारी पर तंज कसा है. भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा, जब आलमगीर आलम जेल में थे तब भी उन्हें कांग्रेस कमेटी में जगह दी गई. इससे जाहिर होता है कि वह अभी भी कांग्रेस के चहेते हैं. मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए अजय शाह ने कहा कि पूर्व मंत्री की जमानत ने यक़ीनन वर्तमान मंत्री की चिंता बढ़ा दी होगी. 

आलमगीर आलम का पोता आहिल आलम भावुक

जमानत मिलने के बाद एक तरफ आलमगीर आलम के समर्थक और कांग्रेस नेताओं में खुशी है, वहीं बीते 2 वर्षों से अपने दादा से दूर रहे पोता आहिल आलम की आज खुशी का ठिकाना नहीं है. आहिल आलम ने भावुक होकर कहा कि बीते दो वर्षों से उनके दादा उनके साथ नहीं हैं और हर पल पर उनकी कमी बहुत खली थी, लेकिन आज जब जमानत मिली है तो जश्न की शुरुआत हुई है और आलमगीर आलम के वापस घर लौटने के बाद जश्न की खुशी दोगुनी हो जाएगी.

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