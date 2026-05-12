Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3214162
Zee Bihar JharkhandJharkhand

आज भी जेल में कटेगी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रात, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेल लेकिन अब फंसा ये पेंच

Former Minister Alamgir Alam Jail: तकरीबन दो वर्षों से जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बाहर निकालने के लिए एक और दिन का इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की आर्डर कॉपी नहीं मिलने की वजह से न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है. 

Written By  KAMRAN JALILI|Last Updated: May 12, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिहाई टली (File Photo)
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रिहाई टली (File Photo)

Alamgir Alam Bbail Delay: झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को आज की रात भी जेल में काटनी पड़ेगी. पिछले दो वर्षों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद आलमगीर आलम को जेल की सलाखों से बाहर आने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट बेल मंजूर होने के बाद भी उनको बाहर आने में वक्त लगेगा. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2026 दिन सोमवार को ही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी. मगर, कुछ तकनीकी कारणों से उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.

आलमगीर आलम के अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत का आधिकारिक आदेश (Order Copy) अभी तक सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ है. जब तक आदेश की प्रति कम्युनिकेट नहीं होती, तब तक बेल बॉन्ड भरने और रिहाई की न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने कहा कि अगर आज देर शाम तक आदेश की प्रति मिल जाती है, तो बुधवार तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि कल आलमगीर आलम जेल से बाहर आ सकते हैं. बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर जेल में बंद हैं.

TAGS

Alamgir Alamjharkhand politics news