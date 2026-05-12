आज भी जेल में कटेगी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की रात, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेल लेकिन अब फंसा ये पेंच

Alamgir Alam Bbail Delay: झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को आज की रात भी जेल में काटनी पड़ेगी. पिछले दो वर्षों से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद आलमगीर आलम को जेल की सलाखों से बाहर आने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट बेल मंजूर होने के बाद भी उनको बाहर आने में वक्त लगेगा.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई, 2026 दिन सोमवार को ही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी. मगर, कुछ तकनीकी कारणों से उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है.

आलमगीर आलम के अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत का आधिकारिक आदेश (Order Copy) अभी तक सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ है. जब तक आदेश की प्रति कम्युनिकेट नहीं होती, तब तक बेल बॉन्ड भरने और रिहाई की न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी.

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अधिवक्ता किसलय प्रसाद ने कहा कि अगर आज देर शाम तक आदेश की प्रति मिल जाती है, तो बुधवार तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. उम्मीद जताई जा रही है कि कल आलमगीर आलम जेल से बाहर आ सकते हैं. बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर जेल में बंद हैं.