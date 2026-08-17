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JPSC इंटरव्यू में सेटिंग का खेल: पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य का PA गिरफ्तार, 40 लाख की वसूली का आरोप

JPSC इंटरव्यू 'मैनेज' कराने के नाम पर तत्कालीन सदस्य डॉ अजीता भट्टाचार्य के पीए पर 40 लाख की वसूली का आरोप लगा है. पूछताछ और अब तक सामने आए साक्ष्यों के आधार पर सीआईडी ने बीएन राम को गिरफ्तार किया है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:02 PM IST
JPSC इंटरव्यू में सेटिंग का खेल: पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य का PA गिरफ्तार, 40 लाख की वसूली का आरोप
Image Credit: JPSC इंटरव्यू में सेटिंग का खेल: पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य का PA गिरफ्तार (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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