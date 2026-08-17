/JPSC इंटरव्यू में सेटिंग का खेल: पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य का PA गिरफ्तार, 40 लाख की वसूली का आरोप

इधर, जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते से भी सीआईडी ने लगातार दो दिनों तक पूछताछ की. पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. आयोग में कथित अनियमितताओं, परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने और साक्ष्यों से कथित छेड़छाड़ से जुड़े मामलों में सीआईडी पहले से जांच कर रही है. बीएन राम की गिरफ्तारी और एल ख्यांगते को जेल भेजे जाने के बाद जेपीएससी मामले की जांच में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है. जांच एजेंसी अब कथित लेन-देन, अभ्यर्थियों से संपर्क और साक्षात्कार प्रक्रिया में संभावित हस्तक्षेप से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है.