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UPSC IFS Result 2026: साहिबगंज के अमन आयुषकर ने लहराया परचम, भारतीय वन सेवा परीक्षा में हासिल की 27वीं रैंक

UPSC IFS Result 2026: साहिबगंज के अमन आयुषकर ने UPSC द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल की है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार समेत पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 09, 2026, 07:29 PM IST

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UPSC IFS Result 2026: साहिबगंज के अमन आयुषकर ने लहराया परचम
UPSC IFS Result 2026: साहिबगंज के अमन आयुषकर ने लहराया परचम

UPSC IFS Result 2026: साहिबगंज के एक बेटे ने अपनी प्रतिभा के दम पर अपने जिले और पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है. पुरानी साहिबगंज के रहने वाले ओमप्रकाश तिवारी और सुधा ओझा के बेटे अमन आयुषकर ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा में पूरे देश में 27वीं रैंक हासिल करके एक शानदार सफलता प्राप्त की है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. अमन आयुषकर ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा साहिबगंज के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की. साल 2009 में उन्होंने इसी संस्थान से अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा चले गए और अपनी उच्च शिक्षा जाधवपुर विश्वविद्यालय के साथ-साथ प्रतिष्ठित IIT से पूरी की.

इसके बाद उन्होंने UPSC के माध्यम से देश की प्रमुख इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा सफलतापूर्वक पास की और उन्हें जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में तैनात किया गया. लद्दाख में अपने कार्यकाल के दौरान अमन ने गलवान घाटी क्षेत्र में कई रणनीतिक सड़कों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की देखरेख की, जो चीनी सीमा से सटा हुआ है. इन योगदानों के लिए उन्हें भारतीय सेना द्वारा सम्मानित भी किया गया. इंजीनियरिंग क्षेत्र में सेवा करते हुए भी प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई. इसी दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने अपने इंजीनियरिंग पद से इस्तीफा दे दिया और अटूट लगन व समर्पण के साथ UPSC-IFS परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.

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आज, 8 मई को घोषित परिणामों में देश भर में 27वीं रैंक हासिल करके उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की. अमन आयुष्कर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, मित्रों, शिक्षकों और सहयोगियों को दिया है. उन्होंने खास तौर पर साहिबगंज के डीएफओ प्रबल गर्ग का आभार जाहिर किया है, जिन्होंने उन्हें लगातार प्रेरित करने का काम किया. परिवार के सहयोग और अमन की मेहनत का ही परिणाम है कि उन्होंने पहले इंजीनियरिंग सेवा और अब भारतीय वन सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल कर परिवार के साथ-साथ पूरे साहिबगंज और झारखंड का नाम रोशन किया है.

रिपोर्ट: पंकज वर्मा

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