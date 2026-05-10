एंबुलेंस या 'चलता-फिरता मयखाना'? गिरिडीह सदर अस्पताल के बाहर मौत का जाम, रक्षक ही बने भक्षक!

Giridih News: कहते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो लोग भरोसा किस पर करें. इसी तरह अगर जान बचाने वाली एंबुलेंस ही खुद 'मौत का जाम' परोसने लगे, तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका ताजा नमूना झारखंड के गिरिडीह सदर अस्पताल के बाहर देखने को मिला. गिरिडीह का सदर अस्पताल, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, शहर के बीचों-बीच बाजार में स्थित है. सामने कोर्ट, दस कदम पर जिला परिषद का कार्यालय और ठीक पीछे शांति भवन मंदिर है. लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के मुख्य गेट के ठीक सामने खड़ी प्राइवेट एंबुलेंस को ड्राइवरों ने 'चलती-फिरती बार' में तब्दील कर दिया है. रात होते ही एंबुलेंस के अंदर और आसपास शराब की बोतलें खुलने लगती हैं. ड्राइवरों का जमावड़ा लगता है और रातभर पैग पर पैग छलकते हैं. यह कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि रोज का नजारा बन चुका है. यह तस्वीर खुलेआम स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रही है. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान के बाहर इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को भी सीधे तौर पर खतरे में डाल रही हैं.

सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये वही ड्राइवर हैं, जो कुछ ही घंटे बाद नशे की हालत में मरीजों को लेकर शहर की सड़कों पर निकलते हैं. तेज रफ्तार, नशे की झोंक और लापरवाही का अंजाम बड़ा हादसा हो सकता है. अस्पताल से रेफर मरीज पहले से ही गंभीर हालत में होते हैं, ऐसे में नशेड़ी ड्राइवर की लापरवाही उनकी जान ले भी सकती है. मरीज और उनके परिजन मजबूरी में इन्हीं एंबुलेंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर चालक ही नशे में हों, तो सफर किसी खतरे से कम नहीं रहता.

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सबसे शर्मनाक बात यह है कि अस्पताल परिसर के बाहर पुलिस की गश्त और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद यह सब खुलेआम चल रहा है. दिन हो या रात, एंबुलेंस स्टैंड पर शराब की महफिल सजती है और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं. रात हो या सुबह, नगर थाना पुलिस की टीम चमचमाती नई गाड़ियों से हूटर बजाते हुए गश्त पर निकलती है और अपना काम यानी औपचारिकता पूरी कर एक स्थान पर खड़ी हो जाती है. इससे साफ है कि न स्वास्थ्य विभाग की कोई मॉनिटरिंग है और न ही पुलिस प्रशासन को इसकी फिक्र. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अगर मरीज ढोने वाली गाड़ी ही बार बन जाएगी, तो हम किस पर भरोसा करें? स्थानीय लोगों ने सवाल उठाते हुए गिरिडीह के DC और SP से तत्काल छापेमारी कर दोषी ड्राइवरों और एंबुलेंस संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग को नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे एंबुलेंस 'बार' बन चुकी हैं? क्या पुलिस को नहीं दिखता कि अस्पताल गेट पर रातभर शराब परोसी जा रही है? अगर नशे में कोई एंबुलेंस दुर्घटना का शिकार हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल, यह तस्वीर खुद सारे सवालों का जवाब दे रही है. गिरिडीह का स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र ICU में है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत है.