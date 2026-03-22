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Jharkhandझारखंड में मिला दूसरे विश्व युद्ध का जिंदा बम! पुलिस के बस का नहीं इसे डिफ्यूज करना, सेना से मांगी गई मदद

झारखंड में मिला दूसरे विश्व युद्ध का 'जिंदा' बम! पुलिस के बस का नहीं इसे डिफ्यूज करना, सेना से मांगी गई मदद

घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत पानीपड़ा-नागुड़साई क्षेत्र में सुवर्णरेखा नदी के तट से एक विशाल जिंदा बम मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. नदी की रेत के नीचे दबे इस बम पर 'AN-M64 500-LB American Made Unexploded Ordnance (UXO)' लिखा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह करीब 227 किलोग्राम (500 पाउंड) वजन का बेहद शक्तिशाली और खतरनाक बम है, जो अब तक सक्रिय है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:12 PM IST

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झारखंड में मिला दूसरे विश्व युद्ध का 'जिंदा' बम!
झारखंड में मिला दूसरे विश्व युद्ध का 'जिंदा' बम!

पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सुवर्णरेखा नदी के तट पर 500 पाउंड का एक शक्तिशाली अमेरिकी निर्मित जिंदा बम (UXO) मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. रेत के नीचे दबे इस विशालकाय बम पर 'AN-M64 500-LB' लिखा हुआ है, जिसका वजन करीब 227 किलोग्राम बताया जा रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और ग्रामीणों को इस खतरनाक विस्फोटक से दूर रहने की सलाह दी गई है. बावजूद इसके, बम देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे.

रांची से पहुंची बम निरोधक टीम ने प्रारंभिक जांच के बाद पुष्टि की है कि यह बम अत्यंत घातक है और अभी भी सक्रिय अवस्था में है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बम की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे सामान्य तरीके से निष्क्रिय करना संभव नहीं है. इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीक और विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिसके कारण अब भारतीय सेना के बम निरोधक दस्ते की मदद लेने की तैयारी की जा रही है. इस बम के स्रोत को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही है. कुछ स्थानीय बुजुर्ग इसे 1971 के भारत-पाक युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मान रहे हैं, जब इस क्षेत्र में हवाई गतिविधियां अधिक थीं.

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वहीं, पुलिस प्रशासन को अंदेशा है कि यह वर्ष 2018 में कलाईकुंडा एयरबेस के पास हुए एक विमान हादसे के दौरान यहां गिरा हो सकता है, जो समय के साथ नदी की रेत में दब गया था. गौरतलब है कि बहरागोड़ा के इस इलाके में पहले भी विस्फोटक मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 1992-93 में मिली एक क्षतिग्रस्त मिसाइल प्रमुख है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि UXO श्रेणी के ये बम बेहद असुरक्षित होते हैं और जरा सी छेड़छाड़ बड़े हादसे को दावत दे सकती है. फिलहाल, जिला प्रशासन सेना के संपर्क में है ताकि जल्द से जल्द इस बम को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय किया जा सके.

रिपोर्ट: रणधीर सिंह

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