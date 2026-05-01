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धनबाद में धंस रही जमीन, उजड़ रहा आशियाना! मुख्य मार्ग का कटा कनेक्शन, जानें कारण

Dhanbad News: केंदुआ में बारिश के बीच फिर भू-धंसान होने से लोगों में भय का माहौल है. धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर नया गोफ बन गया है, जिसके कारण संकट गहरा गया है.

Written By  Nitesh Kumar Mishra|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 01, 2026, 10:26 AM IST

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Dhanbad News: केंदुआ में बारिश के बीच फिर भू-धंसान, धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर बना नया गोफ... संकट गहराया
Dhanbad News: केंदुआ में बारिश के बीच फिर भू-धंसान, धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर बना नया गोफ... संकट गहराया

Dhanbad News: केंदुआ में लगातार दो दिनों से हो रही तेज बारिश के बीच धनबाद–बोकारो मुख्य मार्ग पर एक बार फिर भू-धंसान हो गया है. पहले से बने गोफ (कोयला खनन के बाद जमीन के नीचे छोड़ी गई खाली जगह) के बगल में नया गोफ बन गया है, जिसमें बारिश का पानी तेजी से समा रहा है. इसके चलते गोफ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सड़क पूरी तरह खतरे की जद में आ गई है. प्रशासन ने एहतियातन मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है और लोगों में दहशत का माहौल है. 

जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित
वहीं, लगातार हो रही भू-धंसान की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. पिछले 15 दिनों से यह सड़क बंद है और यातायात को डायवर्ट किया गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों ने भी जिला प्रशासन और बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. भाजपा विधायक राज सिन्हा, भाकपा माले के अरुप चटर्जी और आजसू नेता मंटू महतो समेत कई संगठनों ने सड़क की मरम्मत और सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है.

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जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव
मिली जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल को भी इसी स्थान पर सड़क धंस गई थी. इससे पहले 31 नवंबर की रात भूमिगत खदान में विस्फोट के बाद जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव शुरू हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है. बीसीसीएल द्वारा स्थिति नियंत्रित करने के प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो सके हैं. बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि लगातार बारिश के कारण भू-धंसान का खतरा और बढ़ सकता है. प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

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