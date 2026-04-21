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रांची में पारा 40 डिग्री के पार: चौक-चौराहों पर पुआल और बांस से बने 'देसी सराय', मुसाफिरों को मिलेगा शीतल जल और छांव

Jharkhand Heatwave: झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है. राजधानी रांची में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है. इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने अस्थाई विश्रामगृह का निर्माण कराया है, जिससे कि लोग राहत की सांस ले रहे हैं.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:28 AM IST

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रांची में पारा 40 डिग्री के पार
रांची में पारा 40 डिग्री के पार

Jharkhand Heatwave: झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में भी बदलाव किया है. अब स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे. वहीं, राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है. भीषण गर्मी को देखते हुए म के द्वारा रांची के अलग-अलग चौक चौराहों पर घास-फूस और बांस से बना हुआ अस्थाई विश्रामगृह का निर्माण करवाया है. इस अस्थाई विश्रामगृह का निर्माण पुआल और बांस से करवाया गया है. साथ ही, इसमें पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है.

यात्रियों को गर्मी की वजह से परेशानी
अस्थाई विश्राम गृह के अंदर बैठने की भी व्यवस्था की गई है. अगर कोई राहगीर या यात्री को गर्मी की वजह से परेशानी होती है तो उस अस्थाई विश्राम गृह में आराम कर सकते हैं. आश्रय गृह में घड़े का भी इंतजाम है, ताकि चाम जलाने वाली गर्मी में शीतल जल आम मुसाफिरों को मिल सके. वहां अलग से जार में पानी का भी इंतजाम किया गया है. जिस कदर गर्मी बढ़ी है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

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चौक-चौराहों पर विश्रामगृह का निर्माण
ऐसे में भीषण गर्मी में राहगीर और मुसाफिर इसकी छांव में आराम कर सकें. आम राहगीरों को गर्मी से बचने के लिए इस तरह के कई विश्रामगृह का निर्माण अलग-अलग चौक-चौराहों पर करवाया गया है.रांची नगर निगम ने हिनू चौक, अरगोड़ा चौक, शहीद मैदान धुर्वा, आईटीआई बस स्टैंड, खादगडा बस स्टैंड, रातु रोड दुर्गा मंदिर सहित कई चौक-चौराहों पर इस तरह के सराय का निर्माण करवाया है. इस सभी अस्थाई गृहों में गर्मी से बचने के उपाय की भी जानकारी दी गई है.

रिपोर्टर: कुमार चन्दन, रांची

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