पीएम मोदी की अपील का इफेक्टः रांची यूनिवर्सिटी के VC ने कारपूलिंग किया अनिवार्य

रांची विश्वविद्यालय ने ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए कारपूलिंग को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है. इसी उद्देश्य से वीसी ने SPO (Special Office Order) जारी किया है. विश्वविद्यालय स्मार्ट फ्यूल कैंपस अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य पीएम की अपील के बाद अधिक से अधिक ईंधन की बचत करना है. इस पहल के तहत विश्वविद्यालय परिसर में आने-जाने वालों के बीच ई-रिक्शा के उपयोग को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कारपूलिंग को प्राथमिकता देना, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के उपयोग को सीमित करना, साइकिल चलाने को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है.

इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने अनिवार्य किया है कि उसके संचालन से संबंधित बैठकें मुख्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएं. इसने यह भी निर्देश दिया है कि PhD की वाइवा-वोसी (मौखिक) परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएं, जिससे संस्थान मौजूदा ईंधन संकट से प्रभावी ढंग से निपट सके. दरअसल, रांची वीसी ने कैंपस में चार पहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले सभी स्टूडेंट, टीचर और कर्मचारियों को कारपुलिंग अपनाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, जरूरी नहीं होने पर वाहनों के इस्तेमाल से बचने और ट्रैफिक के दौरान या किसी का इंतजार करते वक्त गाड़ियों को बंद रखने की सलाह दी गई है.

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इसे लेकर रांची वीसी ने कहा कि आज वैश्विक चर्चा का केंद्र ईंधन संरक्षण है, क्योंकि मौजूदा विश्व स्थिति किसी से छिपी नहीं है. हम युद्ध का माहौल और गहराता तेल संकट देख रहे हैं. इन परिस्थितियों में पीएम की भूमिका देश के नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है. भले ही हमें खुद किसी तत्काल और सीधे संकट का सामना न करना पड़ रहा हो, लेकिन जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है. उसे देखते हुए हम अपने साथी नागरिकों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए तैयार कर रहे हैं.