असम के अलावा किन-किन राज्यों में अपना भाग्य आजमा चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कहां-कहां मिली सफलता?

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में गठबंधन सरकार की अगुआ है. यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है. झारखंड में भले ही गठबंधन की सरकार का नेतृत्व झामुमो कर रहा है, लेकिन असम में वह अकेले चुनावी मैदान में है. असम में झामुमो ने 21 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और फिलहाल 19 सीटों पर उसके प्रत्याशी मैदान में हैं. चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहल की थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गंठबंधन में चुनाव लड़े और इसके लिए असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई और असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह रांची भी आए थे. बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से झामुमो को असम में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था लेकिन झामुमो ने अपने संगठन को विस्तार देने की बात कहकर अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया.

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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार के बाद असम में अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इससे पहले झामुमो ने झारखंड अलग होने के बाद 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत दर्ज की थी. 2010 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सफलता मिली थी पर तब झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर आने वाले विधायक ने जदयू को अपना समर्थन दे दिया था.

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2020 में भी झामुमो ने चार सीटों पर चुनाव लड़ा था पर सफलता नहीं मिली थी, जबकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने झामुमो को गठबंधन में सीटें नहीं मिलीं. झामुमो ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था पर अंततः उम्मीदवार नहीं उतारा.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओडिशा में 2009 और 2024 के विधानसभा व लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारा था. 2009 के चुनाव में पार्टी को सफ़लता नहीं मिली थी तो 2024 में भी ओडिशा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ था.

रिपोर्ट: चंदन, रांची