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रांची में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, फीस बढ़ाने पर डीसी ने दिखाई सख्ती

रांची के जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही भारी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी बोर्ड के प्राचार्यों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि दो साल में एक बार से अधिक फीस बढ़ाना नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने पिछले तीन साल का रिकॉर्ड न देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 10, 2026, 04:48 PM IST

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रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री
रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री

रांची में प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर साल बढ़ाई जा रही भारी-भरकम फीस को लेकर अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. बच्चों के माता-पिता की शिकायतों के बाद रांची के डीसी ने स्कूलों को सख्त चेतावनी दी है.

रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शहर के सभी बड़े स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजमेंट के साथ एक बहुत जरूरी बैठक की. इस मीटिंग में सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) और जैक (JAC) बोर्ड के सभी स्कूलों को बुलाया गया था. डीसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि स्कूल अपनी मर्जी से जब चाहे फीस नहीं बढ़ा सकते. उन्होंने कहा कि कई स्कूल हर साल 10% से लेकर 70% तक फीस बढ़ा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है. नियम तो यह है कि स्कूल दो साल में केवल एक बार ही फीस बढ़ा सकते हैं.

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प्रशासन ने पहले ही सभी स्कूलों से उनके पिछले तीन साल की फीस का पूरा हिसाब-किताब मांगा था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई स्कूलों ने अभी तक यह जानकारी सरकार को नहीं दी है. ऐसे 'जिद्दी' स्कूलों को जिला प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है. डीसी ने चेतावनी दी है कि जो स्कूल नियम तोड़ेंगे और अभिभावकों पर फालतू का बोझ डालेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन अब हर स्कूल की फीस संरचना की बारीकी से जांच करेगा ताकि शिक्षा के अधिकार (RTE) का पालन हो सके.

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