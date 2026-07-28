/कहीं आप भी नहीं खा रहे नकली पनीर? रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, जांच में निकला स्टार्च!

बेकरी और रेस्टोरेंट की सघन जांच

नोएडा की घटना के बाद से रांची का यह विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. ACMO के सख्त नेतृत्व में विभाग की विशेष टीम शहर के अलग-अलग इलाकों में बेकरी और रेस्टोरेंट की सघन जांच करने में जुटी हुई है. इस छापेमारी के दौरान कई बड़े रेस्टोरेंट के किचन बेहद अनहाइजीनिक मिलें. वहां साफ-सफाई के निर्धारित मानकों की खुलेआम अनदेखी और खाद्य पदार्थों के रख-रखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई है.