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कहीं आप भी नहीं खा रहे नकली पनीर? रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, जांच में निकला स्टार्च!

रांची में भी खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है. शहर के कई बेकरी, रेस्टोरेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है. खाने में इस्तेमाल होने वाले पनीर में स्टार्च की मिलावट भी सामने आई है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByZee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 28, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:33 PM IST
कहीं आप भी नहीं खा रहे नकली पनीर? रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, जांच में निकला स्टार्च!
Image Credit: एक्शन में रांची का खाद्य सुरक्षा विभाग (जी मीडिया)

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