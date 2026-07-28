/कहीं आप भी नहीं खा रहे नकली पनीर? रांची में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, जांच में निकला स्टार्च!

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नोएडा के वायरल वीडियो के बाद अब रांची में भी खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. शहर के कई प्रमुख बेकरी, रेस्टोरेंट और फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में विभाग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है. इस गहन जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. कई जगहों पर भारी गंदगी मिली, तो वहीं खाने में प्रमुखता से इस्तेमाल होने वाले पनीर में स्टार्च की मिलावट का भी पर्दाफाश हुआ है.
बेकरी और रेस्टोरेंट की सघन जांच
नोएडा की घटना के बाद से रांची का यह विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. ACMO के सख्त नेतृत्व में विभाग की विशेष टीम शहर के अलग-अलग इलाकों में बेकरी और रेस्टोरेंट की सघन जांच करने में जुटी हुई है. इस छापेमारी के दौरान कई बड़े रेस्टोरेंट के किचन बेहद अनहाइजीनिक मिलें. वहां साफ-सफाई के निर्धारित मानकों की खुलेआम अनदेखी और खाद्य पदार्थों के रख-रखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई है.
पनीर में स्टार्च की भारी मिलावट!
टीम ने पनीर की भी बारीकी से जांच की. मौके पर ही किए गए टेस्ट में कई स्थानों पर पनीर में स्टार्च की भारी मिलावट मिलने के स्पष्ट संकेत मिले हैं. इसके तुरंत बाद सतर्क विभाग ने मिलावटी सामान के सैंपल जब्त कर लिए और उन्हें आगे की विस्तृत लैब जांच के लिए भेज दिया है.
सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
इस मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे विशेष अभियान जारी रहेंगे.