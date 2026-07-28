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'करोड़ों की ठगी और कई थानों में केस...' आशीष कुमार गुप्ता को पुलिस ने कोलकाता से धर दबोचा

Jharkhand News: करोड़ों की जमीन-मकान ठगी का आरोपी आशीष कुमार गुप्ता को कोलकाता से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 35 लाख की धोखाधड़ी के केस में पुलिस आरोपी तलाश कर रही थी. कई थानों में करोड़ों की ठगी के मामले दर्ज हैं.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:25 PM IST
'करोड़ों की ठगी और कई थानों में केस...' आशीष कुमार गुप्ता को पुलिस ने कोलकाता से धर दबोचा
Image Credit: (Z News) आशीष कुमार गुप्ता को पुलिस ने कोलकाता से धर दबोचा

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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