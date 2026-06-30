अश्विनी चौबे का पाकिस्तान पर तीखा पलटवार, बोले- 'खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं...'

'खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं है'

चौबे ने सिंधु नदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता भारत की सनातन संस्कृति की पहचान है और इसी सिंधु के नाम से हिंदू और हिंदुस्तान जैसे शब्द जुड़े हैं. उन्होंने हाल ही में आयोजित सिंधु कुंभ और सिंधु दर्शन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से वे इस आयोजन से जुड़े रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी हाल ही में सिंधु कुंभ से लौटकर आई हैं. पाकिस्तान की धमकी पर पलटवार करते हुए चौबे ने कहा कि जो देश खून बहाने का काम करेगा, उसे भारत पानी नहीं दे सकता. खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं है.