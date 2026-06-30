अश्विनी चौबे का पाकिस्तान पर तीखा पलटवार, बोले- 'खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं...'

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पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि भारत उसके हिस्से सिंधु नदी की पानी रोकेगा या उसका रुख मोड़ेगा, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. अब इस बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. भारत में उंगली दिखाने वाली सरकार नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है. उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसे भारत की ताकत का अंदाजा होना चाहिए.
'खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं है'
चौबे ने सिंधु नदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता भारत की सनातन संस्कृति की पहचान है और इसी सिंधु के नाम से हिंदू और हिंदुस्तान जैसे शब्द जुड़े हैं. उन्होंने हाल ही में आयोजित सिंधु कुंभ और सिंधु दर्शन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से वे इस आयोजन से जुड़े रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी हाल ही में सिंधु कुंभ से लौटकर आई हैं. पाकिस्तान की धमकी पर पलटवार करते हुए चौबे ने कहा कि जो देश खून बहाने का काम करेगा, उसे भारत पानी नहीं दे सकता. खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं है.
'भारत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं'
उन्होंने आगे कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधनों को लेकर जिम्मेदार रवैया अपनाया है और बांग्लादेश को भी अपने हिस्से से पानी उपलब्ध कराया है. लेकिन पाकिस्तान जिस तरह आतंकवाद को संरक्षण देता रहा है और भारत को धमकाने की कोशिश करता है, वह स्वीकार्य नहीं है. चौबे ने पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश बताते हुए कहा कि भारत किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा.