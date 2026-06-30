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अश्विनी चौबे का पाकिस्तान पर तीखा पलटवार, बोले- 'खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं...'

अश्विनी चौबे ने पाकिस्तान पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जो देश खून बहाने का काम करेगा, उसे भारत पानी नहीं दे सकता. खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं है.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:43 PM IST
अश्विनी चौबे का पाकिस्तान पर तीखा पलटवार, बोले- 'खून बहाने वालों को पानी देना संभव नहीं...'
Image Credit: पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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UJJAWAL MISHRA

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उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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