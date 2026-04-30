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रांची में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, 4428 करोड़ की लागत से रिम्स-2 की तैयारी, 2100 बेड से होगा लैस

Ranchi Latest News: झारखंड सरकार रिम्स 2 के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, इससे जुड़े प्रेजेंटेशन भी मुख्यमत्री के सामने दिया जा चुका है. स्वास्थ्य ने विपक्ष से आग्रह किया है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीति नहीं करें. इससे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रांची में नहीं बन पाएगा.

Written By  Kumar Chandan|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 30, 2026, 04:22 PM IST

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रांची में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल (Photo-AI)
रांची में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल (Photo-AI)

Ranchi News: झारखंड राजधानी रांची में 4428 करोड़ की लागत से रिम्स 2 का निर्माण होना है. इसको लेकर जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके स्वीकृति के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा. हालांकि, नगड़ी में बनने वाले रिम्स 2 को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध होता रहा है. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है हमने कहा है आप राजनीतिक विरोध करिए पर स्वास्थ्य विभाग में विरोध मत करिए, विरोध करने पर प्रोजेक्ट रुक जाएगा और रिम्स 2 नहीं बन पाएगा. रांची में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल नहीं बन पाएगा.

झारखंड सरकार रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण की दिशा में प्रकिया आगे बढ़ा चुकी है. लगभग 4428 करोड़ की लागत से दो चरणों में रिम्स का निर्माण कार्य होना है. हालांकि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का स्थानीय स्तर पर लगातार विरोध होता रहा है. झारखंड से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने बताया रिम्स 2 का डीपीआर बन चुका है, इसका प्रजेंटेशन भी मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग ने दिखाया है. रिम्स 2 के निर्माण की पूरी लागत 4428 करोड़ के आस पास है.इसके निर्माण कार्य को दो हिस्से में बांटा गया है.

झारखंड सरकार रिम्स 2 के निर्माण के लिए एडीबी बैंक से लोन भी लेगी . एडीबी और राज्य सरकार के फंड के स्पोर्ट से रिम्स 2 का निर्माण किया जाना है. रिम्स 2 के हॉस्टल का निर्माण पीपीपी मोड पर करवाया जाएगा. निर्माण कार्य की स्वीकृति लेने के लिए जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग इसको कैबिनेट में ले जाएगा. डिजाइन, ड्राइंग और कास्टिंग सब कुछ मुख्यमंत्री ने भी देखा है. इसकी अगली प्रक्रिया होगी पहले प्राधिकृत समिति के पास ले जाया जाएगा, फिर कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी. इसके साथ हैं राज्य में स्वास्थ्य विभाग जल्दी ही 1200 चिकित्सकों को पद पर नियुक्ति करेगी.

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90 सुपर स्पेशियलिस्ट पदों की स्वीकृति जेपीएससी से हो चुकी है. पहली बार राज्य के पांच मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिस्ट की बहाली होगी, ताकि रिम्स पर से बोझ कम हो और उन मेडिकल कॉलेज में ही इलाज मिले. इसके साथ 660 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को भेजा है. इसके अलाव स्वास्थ्य विभाग में 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं, 200 मेडिकल ऑफिसर के पद रिक्त हैं. कुल 1200 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली होनी है.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड में रिम्स 2 की आवश्यकता है, इसको लेकर सरकार बहुत आगे बढ़ चुका है. रिम्स 2 के लिए जो कर्ज लिया गया है उसकी राशि भी सेंगसंड हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है. वर्ल्ड बैंक की टीम ने स्थल निरीक्षण भी किया है. जियो टैग किया गया फिर लोन पास हुआ है. बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए कि रिम्स 2 की सोच को धरातल पर उतारा जा रहा है. अगले 10 से 15 दिनों में इसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी, तो रिम्स 2 के लोन का पैसा लेप्स कर जाएगा और प्रस्ताव डीले हो जाएगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री से स्टेप लिया है, सब कुछ तैयार है अगले कैबिनेट में लाया जाएगा.

आगे स्वास्थ्य मंत्री ने बताया रिम्स 2 को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से भी बात हुई है, उनसे आग्रह किया है प्रोजेक्ट डीले होगा अच्छा नहीं होगा. विरोध करना है, तो राजनीतिक विरोध करिए स्वास्थ्य में विरोध मत करिए. हमने कहा है कि ज्यादा विरोध होगा तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा, रिम्स 2 नहीं बन पाएगा. झारखंड के लोगों का जो सपना है झारखंड के ही बेहतर इलाज मिले वो नहीं हो पाएगा.

अब नहीं लगता इस पर अब कोई विरोध करेगा. रिम्स 2 एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा. यहां 2100 बेड का हॉस्पिटल बनना है. स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है. बहुत जल्द झारखंड वासियों को एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मिलने जा रहा है. हालांकि, किस जगह रिम्स बनेगा इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि जगह गुप्त रखा गया है.

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