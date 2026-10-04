/एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों से मिले CM हेमंत सोरेन, अंगवस्त्र देकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली. दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.