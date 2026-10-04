/एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों से मिले CM हेमंत सोरेन, अंगवस्त्र देकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित

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Hemant Soren: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की झारखंडी खिलाड़ियों ने मुलाकात की. इन खिलाड़ियों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग एवं दीपिका सोरेंग शामिल थीं. मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और झारखंड की बेटियों द्वारा देश का नाम रोशन करने पर खुशी जताई.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी खिलाड़ियों से उनके शानदार प्रदर्शन और तैयारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा उनके अनुभवों को जाना. साथ ही मुख्यमंत्री ने मिठाई खिलाकर इस शानदार उपलब्धि के लिए उनकी हौसला अफजाई की और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित भी किया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्होंने खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त कर स्वर्णिम सफलता अर्जित करने में झारखंड की खिलाड़ियों का योगदान राज्य और देश के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है. खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम, अनुशासन और जज्बे से देश का गौरव बढ़ाया है. खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि से राज्य के खेल इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है. इन उपलब्धियों से झारखंड के साथ-साथ देश की युवा पीढ़ी, खिलाड़ियों एवं विशेषकर राज्य की बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को आगे भी इसी उत्साह, लगन, परिश्रम और समर्पण के साथ देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है. खिलाड़ियों से विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन ने भी मिलकर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया. मौके पर खिलाड़ियों के साथ हॉकी झारखंड के डीजी विजय शंकर सिंह, इंटरनेशनल रेसलिंग कोच-सह-सीईओ झारखंड रजनीश कुमार एवं जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार प्रसाद भी उपस्थित रहे.