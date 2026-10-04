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एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों से मिले CM हेमंत सोरेन, अंगवस्त्र देकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित

Hemant Soren: एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की झारखंडी खिलाड़ियों सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited ByRupak Mishra
Published: Oct 04, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:58 PM IST
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों से मिले CM हेमंत सोरेन, अंगवस्त्र देकर खिलाड़ियों को किया सम्मानित
Image Credit: एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली झारखंड की हॉकी बेटियों से मिले CM हेमंत सोरेन

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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