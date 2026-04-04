बिहार की टीस और असम का कुरुक्षेत्र: JMM और RJD ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी ने ले लिए मजे

झारखंड में लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन में टकराव देखने को मिल रहा है. एक ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है तो अब राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहा है. झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गठबंधन को बेहतर तरीके से चलने के लिए कांग्रेस को सैक्रिफाइज करनी पड़ेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर नहीं चलती है. अंतिम समय में खेल करती है. इस वजह से गठबंधन में परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझना होगा कि कैसे छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलें.

संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में सीट नहीं दिया, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है. अब झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में अपनी ताकत दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी. उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सेट करना चाहिए था लेकिन कांग्रेस ने अपने कोटे से बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सीट तक नहीं दी. आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा असम गई है तो इसका रास्ता भी कांग्रेस ने ही खोला है.

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झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि कांग्रेस छोटे दलों को छोड़कर चुनाव लड़कर देख ले. उसे पता चल जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कट्टर पार्टी रही है और आगे भी गुरुजी और हेमंत सोरेन के साथ रहेगी.

इस कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ रही है और अपने संगठन का विस्तार कर रही है. इसमें राष्ट्रीय जनता दल को क्यों बेचैनी हो रही है. बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई की भूमिका में था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं दिया गया. उसका परिणाम सबके सामने है. बिहार में आप सीट नहीं दोगे और ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ोगे तो ऐसा नहीं चलने वाला.

इस मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड कोटा के मंत्री को बाहर किया जाएगा, लेकिन आज तक इसकी समीक्षा नहीं हुई. आज जब असम में चुनाव है तो इंडिया ब्लॉक के साथी आपस में लड़ रहे हैं. अजय शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध खनन की जांच की बात कही थी, जो होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड में जो राजनीतिक खींचतान दिख रही है, वो पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता धीरज दुबे ने इस पर कहा कि उनकी पार्टी का विस्तार उनके नेता और कार्यकर्ता करने में सक्षम हैं और वह किसी पर निर्भर नहीं है. मुख्यमंत्री ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक विधायक जीतने वाले रजत को भी सरकार में जगह दी थी और कांग्रेस को लोकसभा में बड़े भाई की भूमिका निभाने की जगह दी, लेकिन जब गठबंधन धर्म का पालन करने की बारी आती है तो बिहार और असम में क्या हुआ, यह झारखंड की जनता ने देखा है. जिस राज्य की जनता हमारा प्रतिनिधित्व खोजेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां जरूर चुनाव लड़ेगा. उन्होंने कहा कि असम विधानसभा चुनाव परिणाम बताएगा कि वहां हमारी क्या अहमियत है.