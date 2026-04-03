Assam Assembly Election 2026: असम चुनाव को लेकर चढ़ गया झारखंड का सियासी पारा, आरोप-प्रत्यारोप के दौर में कांग्रेस भी पीछे नहीं

Assam Assembly Election 2026: असम चुनाव के बहाने झारखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी पर हमलावर हुए. उन्होंने जोरदार निशान साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासी दलित और अल्पंसख्यक पर अत्याचार होता था, हमारी सरकार में कोई मॉब लांचिंग नहीं होता है. साथ ही कहा बीजेपी बीच बीच में आग लगाने का काम करती है. हजारीबाग कांड को लेकर बंद बुलाया, लेकिन अब मुंह छुपाए फिर रहे हैं. सीएम ने असम की धरती से विरोधियों पर निशाना साधा तो झारखंड की राजनीति में तल्खी बढ़ गई है. साथ ही, आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है.

मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि देखिए पूरे देश में अब चर्चा होने लगी है, जहां पर भी भाजपा की सरकार है, सरकार कैसे बनती है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. EVM और एजेंसी का इस्तेमाल करके और जब सरकार बन जाती है, तब पूंजी पत्तियों की सुनी जाती है. वह पूंजी पतियों की सरकार होती है. आम लोगों की सरकार नहीं होती है. वहां दलित पिछड़ी अल्पसंख्यक और आदिवासियों का नहीं सुना जाता है. लेकिन हमारे नेता हेमंत सोरेन उन गरीब आदिवासी और दलित का वहां पर आवाज बनेंगे.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह तत्वों को गलत तरीके से पेश करेंगे नहीं है. अगर किसी के साथ किसी की तस्वीर होने से वह उसे पार्टी के विचारधारा का हो जाता है. राहुल गांधी की तस्वीर तो नक्सली के साथ है तो क्या राहुल गांधी नक्सली हो गए. जहां तक बात है कि भाजपा शासित राज्यों में दलित गरीब के साथ अत्याचार होता है. आदिवासियों के साथ अपने राज्य का एक रियलिटी चेक कर ले. यहां पर 61 महीने में 10000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं. इसमें 3000 से ज्यादा बेटियां आदिवासी हैं और 1000 से ज्यादा बिटिया शेड्यूल कास्ट है.

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भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि एक बार फिर झूठे वादे और सपने दिखाकर, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पांच राज्यों के चुनाव प्रचार में हैं. भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जितने भी हथकंडे अपना ले लेकिन असम और बंगाल की जनता उनकी हकीकत जान चुकी है.

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असम में हो रहे विधानसभा चुनाव में झारखंड कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है. कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्री लगातार काम कर रहे हैं. वहीं, डॉक्टर इरफान अंसारी भी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में लगे. डॉ. इरफान अंसारी का जलवा हर जगह देखने को मिल रहा है. उनकी उपस्थिति और प्रभाव ने हर जगह लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. जहां-जहां भी वह गए, सभी धर्मों के लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए उमड़ पड़े हैं.

व्यस्त कार्यक्रम और सख्त शेड्यूल के बावजूद, डॉ. इरफान अंसारी महागठबंधन की प्रत्याशी कुनकी चौधरी के पक्ष में वोट मांगने के लिए लगातार लोगों से मिल रहे हैं. उन्होंने जनता से अपील की है कि जातिवाद और धर्म वाद की दीवारें तोड़कर हम एकजुट हों और महागठबंधन की सरकार को सत्ता में लाने के लिए साथ चलें. उन्होंने यह भी कहा कि हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही एकमात्र उपाय है. परिवर्तन ही समाज में सुधार ला सकता है.

न्यू गुवाहाटी की लोकप्रिय प्रत्याशी, महागठबंधन की उम्मीदवार कुनकी चौधरी के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि असम के लोग अब पूरी तरह से उनके समर्थन में आ चुके हैं. उनकी पढ़ाई-लिखाई, तेज-तर्रार और नए सुनहरे सपनों से भरी हुई छवि असम के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का वादा करती है. मैंने जनता से अपील की है कि एक तरफ बीजेपी है, और दूसरी तरफ एक पढ़ी-लिखी, तेज और नई सोच से भरी हुई कुनकी चौधरी हैं, जो मैदान में आई हैं. मैं जनता से अपील करता हूं कि एक-एक वोट महा गठबंधन की प्रत्याशी कुनकी चौधरी को दें, ताकि असम का भविष्य सुरक्षित और प्रगतिशील हो.

धीरज ठाकुर और कामरान जलीली की रिपोर्ट