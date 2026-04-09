Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3171783
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Assam Assembly Election: असम चुनाव के बीच कल्पना सोरेन का भावुक पोस्ट, लिखा- आदिवासियों को ST दर्जा न मिलना 'अन्याय'

Assam Assembly Election: असम चुनाव के बीच कल्पना सोरेन ने एक भावुक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि आदिवासियों को ST दर्जा न मिलना 'अन्याय' है. यह राजनीति का विषय नहीं, यह सम्मान, पहचान और न्याय का प्रश्न है. अब समय आ गया है कि हम इस सच्चाई को स्वीकार करें, इस पीड़ा को समझें और इसे सुधारने के लिए ठोस निर्णय लें. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:45 AM IST

Trending Photos

कल्पना सोरेन (फाइल फोटो)
कल्पना सोरेन (फाइल फोटो)

Assam Assembly Election: असम में आज विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है. 7 तारीख को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया था. असम विधानसभा चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी किस्मत आजमा रही है. इसी क्रम में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन मतदान शुरू होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भावुक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, प्रिय असमवासियों, मैं यह पत्र केवल एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील नागरिक और एक स्त्री के रूप में लिख रही हूं- जिसे इस देश के आदिवासी समाज के दर्द को समझने और महसूस करने का अवसर मिला है. 

'हमारे आदिवासी भाई-बहनों की कहानी...'
उन्होंने आगे लिखा, 'असम के चाय बागानों में काम करने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहनों की कहानी, सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि एक लंबे और गहरे अन्याय की कहानी है. पीढ़ियों पहले उन्हें उनके घरों से दूर लाया गया, इस धरती से जोड़ा गया और उन्होंने बिना किसी शर्त के इसे अपना सब कुछ दे दिया- अपना श्रम, अपना जीवन, अपनी आने वाली पीढ़ियां. लेकिन आज एक सीधा सवाल खड़ा होता है- क्या इस समाज को उसका हक़ मिला? सच्चाई यह है कि आज भी असम का आदिवासी समाज, अपने मूल अधिकार-ST के संवैधानिक दर्जे से वंचित है. यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक ऐसी पीड़ा है, जो हर उस परिवार में महसूस होती है. जहां सपनों को पहचान के अभाव में सीमित कर दिया जाता है.'

यह भी पढ़ें: बाबा बैद्यनाथ की शरण में असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, पूजा-अर्चना के बाद पूर्वजों की पोथी में लिखा नाम

कल्पना सोरेन ने लिखा, 'जब किसी बच्चे को यह महसूस कराया जाता है कि वह इस देश के ढांचे में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है, तो यह केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है. सबसे दुखद यह है कि दशकों तक इस मुद्दे को टाला गया, मानो यह कोई प्राथमिकता ही न हो. मैं पूरे सम्मान और स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं, असम के आदिवासियों को ST का दर्जा न मिलना सिर्फ देरी नहीं, बल्कि एक निरंतर अन्याय है. यह राजनीति का विषय नहीं, यह सम्मान, पहचान और न्याय का प्रश्न है. अब समय आ गया है कि हम इस सच्चाई को स्वीकार करें, इस पीड़ा को समझें और इसे सुधारने के लिए ठोस निर्णय लें. मैं असम की जनता से कहना चाहती हूं- आपकी आवाज महत्वपूर्ण है, आपका अधिकार वैध है और आपका सम्मान अनिवार्य है. अब समय है कि लोकतंत्र इस प्रश्न का स्पष्ट और न्यायपूर्ण उत्तर दे. आपकी अपनी, कल्पना सोरेन.'

TAGS

assam assembly electionsKalpana Soren