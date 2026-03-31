असम चुनाव में JMM की एंट्री से बढ़ा सियासी पारा: हेमंत सोरेन के 'किंगमेकर' दावे पर बीजेपी-कांग्रेस में तीखी जंग

असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है. इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ-साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है. जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी कोर टीम के साथ असम में कैंप कर रहे हैं और लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं. पार्टी का दावा है कि वह असम में आदिवासी वोट बैंक को एकजुट कर बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने की स्थिति में है. जेएमएम नेताओं के आत्मविश्वास भरे बयानों ने चुनावी चर्चा को और तेज कर दिया है.

JMM का बड़ा दावा

जेएमएम ने दावा किया है कि असम में उसकी भूमिका निर्णायक साबित होगी और बिना उसकी मदद के सरकार का गठन संभव नहीं होगा. पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन असम में 'सत्ता की चाबी' लेकर झारखंड लौटेंगे और पार्टी वहां एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने जा रही है. जेएमएम का कहना है कि वह इस चुनाव में एक लंबी राजनीतिक लकीर खींचने में सफल होगी.

ये भी पढ़ें: बदली-बदली सियासत: तेजस्वी-लालू अब इफ्तार की जगह हिंदू नववर्ष 'चैता' सेलीब्रेट कर रहे

Add Zee News as a Preferred Source

BJP का तीखा हमला

जेएमएम के दावों पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम का असम में कोई वास्तविक जनाधार नहीं है और यह केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है. बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस पार्टी के पास सीमित सीटों पर भी पकड़ नहीं है, वह सरकार बनाने का दावा कर रही है, जो हास्यास्पद है.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने इस पूरे विवाद पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है. पार्टी नेताओं का कहना है कि हर राजनीतिक दल को चुनाव में अपने विचार और दावे रखने का अधिकार है. कांग्रेस ने कहा कि असम में उनका मजबूत जनाधार है और जनता के समर्थन से वे राज्य में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

रिपोर्ट: जी बिहार झारखंड टीम