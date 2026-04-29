बोकारोः थाने के ठीक सामने से छात्र के अपहरण करने की कोशिश, बच्चे ने ऐसे बचाई अपनी जान

​Bokaro Crime News: बोकारो जिले में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को सीधी चुनौती देते हुए थाने के ठीक पीछे ही अपहरण की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है. घटना चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे अपराधियों ने सेक्टर 4 में स्थित एमजीएम स्कूल के एक 10वीं के छात्र को अगवा करने का प्रयास किया.

​ट्यूशन से लौटते वक्त हमला

जानकारी के अनुसार, कालापत्थर स्थित नगर निगम सोसाइटी निवासी संजीव कुमार सिन्हा का 16 वर्षीय बेटा सर्वज्ञा सिन्हा, चास से ट्यूशन पढ़कर साइकिल से घर लौट रहा था. इसी दौरान एनएच-32 स्थित मुफस्सिल थाना के समीप पहले से घात लगाए बैठे एक काली रंग की स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने उसे जबरन गाड़ी में खींचने की कोशिश की.

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​संघर्ष कर बचाई जान

किशोर ने हिम्मत नहीं हारी और अपराधियों के चंगुल से छूटने के लिए कड़ा संघर्ष किया. छीना-झपटी के दौरान छात्र के हाथ में चोट भी आई है, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागकर अपने घर पहुंचने में सफल रहा. घटना के बाद से ही छात्र गहरे सदमे और दहशत में है.

​पुलिस की कार्रवाई

परिजनों ने तुरंत स्थानीय थाने को लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. छात्र के पिता ने मांग की है कि पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे.

​पुलिस का पक्ष

हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रही है. वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है. थाना के इतने करीब हुई इस वारदात ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस संदिग्ध वाहन की तलाश कर रही है.

रिपोर्ट- मृत्युंजय मिश्रा