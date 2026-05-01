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लातेहार में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी, एक छात्र की मौत और 10 घायल; गुस्साएं ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Latehar News: लातेहार में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलट गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है और 10 छात्र घायल हैं. वहीं, गुस्साएं ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 01, 2026, 01:09 PM IST

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लातेहार में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी
लातेहार में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी

Latehar News: लातेहार जिले के अक्सी रोड स्थित स्कूल के छात्रों से भरी ऑटो दुर्घटना ग्रस्त हो गई. इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक बच्चे घायल हो गए. घायलों में 4 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. महुआडांड़ में स्कूली बच्चों को लेकर ऑटो जा रही थी. बताया जा रहा है कि ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था और इसकी रफ्तार भी तेज थी.

इसी दौरान ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई घटना के बाद बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम विपिन दुबे के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.

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इस घटना के बाद, गुस्साए ग्रामीणों ने महुआडांड़-रांची सड़क को जाम कर दिया है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. इस बीच ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल में आम जनता के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी है. विशेष रूप से, यहां बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ऐसी जानें जा रही हैं जिन्हें बचाया जा सकता था. उन्होंने सवाल उठाया कि डॉक्टर घायल मरीजों को बेहतर इलाज के लिए गुमला क्यों भेजते हैं, जबकि उन्हें लातेहार सदर अस्पताल भेजना चाहिए. खासकर तब, जब लातेहार की दूरी गुमला से कम है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी, लातेहार

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