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बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात, दुमका में बनेगा झारखंड का नया हाईटेक Zoo

Jharkhnad News: दुमका में जल्द बनने जा रहा है संथाल परगना का पहला अत्याधुनिक चिड़ियाघर. बासुकीनाथ में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित जू के लिए वन विभाग ने सेंट्रल जू अथॉरिटी को अंतिम मंजूरी हेतु प्रस्ताव भेज दिया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:14 PM IST
बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात, दुमका में बनेगा झारखंड का नया हाईटेक Zoo
Image Credit: बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात, दुमका में बनेगा झारखंड का नया हाईटेक ZooSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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