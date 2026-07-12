/बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात, दुमका में बनेगा झारखंड का नया हाईटेक Zoo

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Jharkhnad News: उपराजधानी दुमका के लोगों के लिए जल्द ही पहला चिड़ियाघर मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. वन विभाग ने जू निर्माण के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा है. दुमका के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बासुकीनाथ क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर के बड़े भूभाग पर अत्याधुनिक चिड़ियाघर का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए झारखंड सरकार से चिड़ियाघर निर्माण की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद वन विभाग ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है.
सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमोदन मिलते ही चिड़ियाघर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. यह परियोजना न केवल दुमका, बल्कि पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी. प्रस्तावित चिड़ियाघर बनने से बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ वन्यजीवों को देखने का भी अवसर मिलेगा. इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों को वन्यजीवों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिल सकेगी.
इसके अलावा, चिड़ियाघर वन्यजीव संरक्षण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा. यह संथाल परगना प्रमंडल के छह जिलों-गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर और दुमका-का पहला और एकमात्र चिड़ियाघर होगा, जिससे पूरे क्षेत्र की पहचान और पर्यटन क्षमता को नई उड़ान मिलेगी.
रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी