/बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सौगात, दुमका में बनेगा झारखंड का नया हाईटेक Zoo

Jharkhnad News: उपराजधानी दुमका के लोगों के लिए जल्द ही पहला चिड़ियाघर मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है. वन विभाग ने जू निर्माण के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा है. दुमका के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बासुकीनाथ क्षेत्र में लगभग 100 हेक्टेयर के बड़े भूभाग पर अत्याधुनिक चिड़ियाघर का निर्माण कराया जाएगा. इसके लिए झारखंड सरकार से चिड़ियाघर निर्माण की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद वन विभाग ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए सेंट्रल जू अथॉरिटी को अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है.