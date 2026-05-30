दुमका-संथाल परगना में बढ़ते घुसपैठ की वजह से बदल रही डेमोग्राफी पर बीजेपी ने चिंता जताई

Jharkhand Demography Change: झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता को वह मुद्दा रास नहीं आया और भाजपा बुरी तरह चुनाव हार गई थी. अब भाजपा फिर से वहीं मुद्दा उठा रही है.
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दुमका-संथाल परगना में बढ़ते घुसपैठ की वजह से बदल रही डेमोग्राफी पर बीजेपी ने चिंता जताई है. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में SIR के बाद NRC लागू करने की दिशा में भी केंद्र को पहल करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संथाल परगना में आजादी के बाद मुस्लिमों की संख्या सात गुना बढ़ी है और बढ़ोतरी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हुई है. इसकी वजह बांग्लादेशियों की लगातार घुसपैठ है. दूसरी ओर, आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है. बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ से संबंधित कई आंकड़े भी पेश किए.
दुमका सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घुसपैठ देश के लिए खतरा है. देश के नौजवानों का हक मारा जा रहा है, रोजी-रोटी पर संकट बढ़ता जा रहा है. देश में घुसपैठ की वजह से किसी तरह की अवैध गतिविधियों को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. संथाल परगना का पाकुड़ और साहेबगंज जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश सटा हुआ है. घुसपैठिए इसी का फायदा उठा रहे हैं. घुसपैठियों ने पाकुड़ और साहेबगंज के रास्ते को चुना और धीरे-धीरे संथाल परगना को आश्रय बना लिया.
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बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1951 से लेकर 2011 तक सनातनियों की संख्या में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया. मैं केंद्र सरकार से झारखंड में NRC लागू करने की मांग करता रहा हूं और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह झारखंड की जनता के हित में जरूरी है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल सवाल खड़े करते हुए कहा कि काफी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसे लगातार उजागर किया जा रहा है. देश और प्रदेश की खातिर अगर हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो यह हमारा सौभाग्य होगा. स्वतंत्र भारत में अगर हम पैदा हुए हैं तो जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसे तो हम उठाएंगे.
उन्होंने कहा कि चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में एक नहीं, अनेकों गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें अयोग्य कंपनी को ठेखा देना, ब्लेकलिस्टेड कंपनी को ठेका देना शामिल है. इसके अलावा, जो दवाइयां खरीदी जाती हैं, उनका वितरण नहीं होता और वो एक्सपायर हो जाती हैं. जनता की गाढ़ी कमाई स्वास्थ्य विभाग में लुटाई जा रही है.
सुबीर चटर्जी की रिपोर्ट