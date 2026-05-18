'जेल में महिला कैदी का यौन शोषण किया, प्रेग्रेंट हुई तो अबॉर्शन करवा दिया', बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सनसनीखेज आरोप

Birsa Munda Jail: झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी का यौन शोषण कर गर्भवती करने का मामला सामने आया है. अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिख लिखा है. उन्होंने कारा महानिरीक्षक पर इस गंभीर आपराधिक मामले को दबाने और राज्य प्रशासनिक तंत्र की सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया है.

नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर काराधीक्षक और साक्ष्य मिटाकर न्याय की हत्या करने वाले कारा महानिरीक्षक को तुरंत सेवामुक्त कर सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है. बाबूलाल के इस पत्र पर अब राज्य में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी के साथ यौन शोषण से जुड़े आरोप पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों पर जेल प्रशासन कवरअप कर रहा है. ये राष्ट्रीय स्तर पर शर्मशार करने वाली घटना है कि जेल के भीतर महिला कैदी का जेल के बड़े पदाधिकारियों ने यौन शोषण किया. पहले जो मेडिकल किट से जांच हुई रिपोर्ट पॉजिटिव आया फिर कवरअप हुआ और बाद में जांच करवाई गई और कहा गया रिपोर्ट निगेटिव है.

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उन्होंने कहा कि अगर बीच में गर्भपात करवाया गया होगा, तो रिपोर्ट कहां से पॉजिटिव आएगी. पूरी आशंका है कि गर्भपात करवाकर और डराकर और जितने लोग इस घटना को जानते थे सब का ट्रांसफर दिया गया और इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है. जेल में होने वाला काला खेल एक्सपोज हो गया है.

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल बीते हुए कल हैं और इन सब चीजों के माध्यम से जिंदा रहना चाहते हैं. जेल के डॉक्टर ने जांच में बताया है, न महिला गर्भवती है, न ही उसके साथ कोई आपत्तिजनक काम किया है. उसके बाद भी बाबूलाल अपनी बात रखते रहते हैं और मुंह की खाते रहते हैं. जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा.

झामुमो महासचिव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो मामला सामने आया है उसकी जांच होगी और अगर कोई चीजें हैं, तो सामने आ ही जाएगी. इसमें चिट्ठी लिखने की क्या आवश्यकता है? अगर अनैतिक के साथ-साथ अगर अनाधिकृत कार्य हुआ होगा, तो कार्रवाई होगी, उसमें कहां बुरा है, पर बाबूलाल स्टेशनरी बर्बाद क्यों करते हैं? पीएम अब कुछ बचाने की बात करते हैं और वो खर्च करते हैं.

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