/DMFT फंड में बंदरबांट का आरोप लगाते हुए बिफरे बाबूलाल मरांडी, बोले- राज्य सरकार जारी करे श्वेतपत्र

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बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कांफ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक पश्चिमी सिंहभूम जिले के दौरे पर था. तीन दिन का दौरा जनता और कार्यकर्ता से मिलना, वहां की समस्या से अवगत होना था, ताकि नजदीक से वहां की समस्या को जान करें. सारंडा का जंगल क्षेत्र अपने आप में धनाढ्य है पर वहां रहने वाले लोगों की हालत दयनीय है. डीएमएफटी फंड को लेकर राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि जनता को पूरी जानकारी मिल सके, कितनी राशि और कितना खर्च हुआ.
उन्होंने कहा कि सारंडा के जंगल के आयरन ओर से बोकारो स्टील सिटी, टाटा, दुर्गापुर के उद्योग चलते हैं. औद्योगिक टाउन तो विकास कर गया पर जहां से खनिज निकाले जाते हैं वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया. सड़क नहीं है, पीने के पानी नहीं, स्कूल अच्छी नहीं, चिकित्सा की सुविधा नहीं, पर्याप्त बिजली तक नहीं है. औद्योगिक शहरों में सब कुछ है पर जहां से खनिज निकाला जाता उन क्षेत्रों के हालत में बदलाव नहीं हुआ है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पैसे का रोना रोती है, लेकिन खनन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान नहीं देती. पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने डीएमएफटी फंड लाया ताकि उस राशि को खादान के इलाके में खर्च किया जाएगा और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, पर 2015 से दिसंबर 2025 तक 3700 करोड़ से अधिक रुपए चाइबासा जिले में इकठ्ठा हुआ. हर साल 300 करोड़ से अधिक इकठ्ठा हुआ. अगर सरकार चाहती तो 300 करोड़ खर्च कर खादान इलाके में विकास होता, पानी से लेकर बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं होती पर पता नहीं कहां राशि खर्च हुआ बंदर बांट हुआ कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, वहां के लोगों के जीवन में सुधार नहीं ला सके इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है. उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार के लिए पीएम ने व्यवस्था किया पर राज्य की सरकार में उस राशि का दुरुपयोग हुआ है. वहां से रोजगार की तलाश में नौजवान गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं. मनोहर पुर इलाके में बच्चों की ट्रेफिकिंग होती है. राज्य सरकार जान बुझ कर बेरोजगारी की समस्या को पैदा करती है. झारखंड में मात्र 3 खदान की नीलामी हुई है आधा दर्जन खदानें जिसका लीज समाप्त हो चुका है. अगर राज्य सरकार नीलामी करती तो लोगों को काम मिलता और पलायन नहीं होता. कोल्हान प्रमण्डल में हाहाकार मचा है लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं. झारखंड में सारे खदान आज भी बंद पड़े हैं. राज्य सरकार देश विदेश की यात्रा करती है, निवेश की बात करती है पर ये आइवाश से कुछ भी नहीं. जो कारखाने चल रहे थे बंद हो रहे हैं, उसको लेकर कोई प्रयास नहीं दिखता है.