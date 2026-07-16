/DMFT फंड में बंदरबांट का आरोप लगाते हुए बिफरे बाबूलाल मरांडी, बोले- राज्य सरकार जारी करे श्वेतपत्र

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है. उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार के लिए पीएम ने व्यवस्था किया पर राज्य की सरकार में उस राशि का दुरुपयोग हुआ है. वहां से रोजगार की तलाश में नौजवान गांव छोड़ कर बाहर जा रहे हैं. मनोहर पुर इलाके में बच्चों की ट्रेफिकिंग होती है. राज्य सरकार जान बुझ कर बेरोजगारी की समस्या को पैदा करती है. झारखंड में मात्र 3 खदान की नीलामी हुई है आधा दर्जन खदानें जिसका लीज समाप्त हो चुका है. अगर राज्य सरकार नीलामी करती तो लोगों को काम मिलता और पलायन नहीं होता. कोल्हान प्रमण्डल में हाहाकार मचा है लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं. झारखंड में सारे खदान आज भी बंद पड़े हैं. राज्य सरकार देश विदेश की यात्रा करती है, निवेश की बात करती है पर ये आइवाश से कुछ भी नहीं. जो कारखाने चल रहे थे बंद हो रहे हैं, उसको लेकर कोई प्रयास नहीं दिखता है.