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DMFT फंड में बंदरबांट का आरोप लगाते हुए बिफरे बाबूलाल मरांडी, बोले- राज्य सरकार जारी करे श्वेतपत्र

Jharkhand Politics: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड में डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है. उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार के लिए पीएम ने व्यवस्था किया पर राज्य की सरकार में उस राशि का दुरुपयोग हुआ है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 16, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:01 PM IST
DMFT फंड में बंदरबांट का आरोप लगाते हुए बिफरे बाबूलाल मरांडी, बोले- राज्य सरकार जारी करे श्वेतपत्र
Image Credit: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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