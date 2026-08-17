Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JSSC-CGL गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, CID जांच पर उठाए सवाल, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग

JSSC-CGL गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, CID जांच पर उठाए सवाल, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग

Ranchi Student Protest: JSSC-CGL गड़बड़ी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला किया है. उन्होंने CID जांच पर उठाए खड़े किए और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग भी की है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:08 PM IST
JSSC-CGL गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, CID जांच पर उठाए सवाल, उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग
Image Credit: JSSC-CGL गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला (फाइल फोटो)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JSSC-CGL गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला, CID जांच पर उठाए सवाल
2
3
4
5