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सीएजी रिपोर्ट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- झारखंड में विकास आगे बढ़ने के बजाय पीछे हुआ

बाबूलाल मरांडी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट में बड़ी-बड़ी बातें दिखती है, वो खर्च नहीं कर पाती है. सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:57 PM IST
सीएजी रिपोर्ट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- झारखंड में विकास आगे बढ़ने के बजाय पीछे हुआ
Image Credit: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (फाइल फोटो)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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