/सीएजी रिपोर्ट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- झारखंड में विकास आगे बढ़ने के बजाय पीछे हुआ

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झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े-बड़े दावों को सुनकर ऐसा लगेगा, जैसे झारखंड में जबरदस्त प्रगति हुई है. सीएजी के रिपोर्ट को सरकार ने सदन के पटल पर रखा है. सभी को उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए. राज्य सरकार, जो लंबी-लंबी बातें करती है, उसका डाटा बताता है, क्या हकीकत है. झारखंड में डेवलपमेंट आगे बढ़ने के बजाए पीछे हुआ है. 31 मार्च तक एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र सीएजी के सामने राज्य सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है. जबकि राशि खजाने से निकल चुका है. धन का सदुपयोग हो रहा या दुरुपयोग, राज्य की जनता को जानना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बजट में बड़ी-बड़ी बातें दिखती है, वो खर्च नहीं कर पाती है. साल 2025 के मार्च में 26 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि यानी लगभग 22% खर्च कर दिया, मतलब पैसे का बंदरबांट हुआ. झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है, सभी को पता है. स्वास्थ्य विभाग ने 5 हजार 237 करोड़ में से 2025 में 2 हजार 82.55 करोड़ यानी 40 % महज खर्च किया. अकेले अंतिम तीन महीने में 989.19 करोड़ रुपए, जनवरी से मार्च में खर्च किया है. किस प्रकार खर्च कर रही, कैसे काम चल रहा है, सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार बार-बार कहती है कि केंद्र राशि नहीं देता. जबकि प्रावधान है, राशि का 75% खर्च करने पर ही अगली किस्त राज्य सरकार देती है. किस प्रकार राज्य सरकार खर्च करती है और बार-बार रोना रोती है, पैसा नहीं मिलता है. नल-जल में राज्य सरकार ने किस प्रकार कम किया वो भी इंट्रेस्टिंग है. टेंडर के बाद निविदा देने में 6 महीना लगाया. राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 22 लाख 34 हजार पत्र परिवार की पहचान की और फिर 28% पात्र लोगों को योजना से बाहर कर दिया.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची पुलिस प्रशासन और उपायुक्त ने रात में ही विरोध-प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की. जब सरकार पहले ही चार सदस्यों की एक कमिटी बना चुकी है, तो बातचीत उसी कमिटी को करनी चाहिए. जिला प्रशासन, DC और SP क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि सरकार छात्रों की मांगों को हल्के में ले रही है. अगर पूरे झारखंड से छात्र सड़कों पर उतर आए, तो दिक्कत हो जाएगी.