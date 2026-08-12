/सीएजी रिपोर्ट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- झारखंड में विकास आगे बढ़ने के बजाय पीछे हुआ

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े-बड़े दावों को सुनकर ऐसा लगेगा, जैसे झारखंड में जबरदस्त प्रगति हुई है. सीएजी के रिपोर्ट को सरकार ने सदन के पटल पर रखा है. सभी को उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए. राज्य सरकार, जो लंबी-लंबी बातें करती है, उसका डाटा बताता है, क्या हकीकत है. झारखंड में डेवलपमेंट आगे बढ़ने के बजाए पीछे हुआ है. 31 मार्च तक एक लाख 60 हजार करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र सीएजी के सामने राज्य सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है. जबकि राशि खजाने से निकल चुका है. धन का सदुपयोग हो रहा या दुरुपयोग, राज्य की जनता को जानना जरूरी है.