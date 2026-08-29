/240 पहिए, 4 ट्रक और 27 फीट ऊंचा प्लांट! ओडिशा से यूपी जा रहे ढांचे को देखने रांची में उमड़ी भीड़

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एथेनॉल को लेकर देशभर में खूब चर्चा है, लेकिन यहां नजारा थोड़ा अलग है. उत्तर प्रदेश की बलरामपुर चीनी मिल का विशाल प्लांट पारादीप पोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है. 27 फीट ऊंचा और 41 मीटर लंबा यह भारी भरकम प्लांट कई ट्रकों और 240 टायरों वाली विशेष ट्रॉली के सहारे धीरे-धीरे अपना लंबा सफर तय कर रहा है. इस भारी भरकम ट्राली सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, इस देखने के लिए लोगों में अलग सा उत्साह है और जहां कहीं से भी यह ट्रॉली गुजरती है बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंचकर तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं.
देश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन इस दिशा में एक बड़ा और दिलचस्प नजारा सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है. 27 फीट ऊंचा, 8 मीटर चौड़ा और 41 मीटर लंबा चीनी मिल का यह विशाल प्लांट जिस इलाके से गुजर रहा है. वहां लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है. लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं और मोबाइल में इस अनोखे नजारे को कैद कर रहे हैं.
पारादीप पोर्ट से करीब 4 महीने पहले शुरू हुआ इसका सफर अभी जारी है. विशाल आकार के कारण यह एक दिन में करीब 20 किलोमीटर ही चल पाता है और गंतव्य तक पहुंचने में करीब 5 महीने और लग सकते हैं. JM BAXI HEAVY कंपनी की 25 से 30 सदस्यीय टीम प्लांट को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने में जुटी है. सड़क, पुल और बिजली के तारों का सर्वे करने के बाद ही इस विशाल काफिले को आगे बढ़ाया जाता है. इतनी बड़ी गाड़ी और इतना विशाल प्लांट हमने पहली बार देखा है, इसलिए इसे देखने और मोबाइल में कैद करने पहुंचे हैं.
दरअसल, उत्तर प्रदेश की बलरामपुर चीनी मिल के लिए विशाल प्लांट को ओडिशा के पारादीप पोर्ट से विशेष ट्रॉली के जरिए सड़क मार्ग से पहुंचाया जा रहा है. यह कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि चीनी मिल और एथेनॉल उत्पादन से जुड़े प्लांट का बड़ा हिस्सा है. इसके आकार और वजन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे खींचने के लिए 3 से 4 वोल्वो ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस विशेष ट्रॉली में करीब 240 टायर लगाए गए हैं, जबकि एक पुलर ट्रक में 10 चक्के हैं.
एथेनॉल उत्पादन की बढ़ती जरूरत के बीच चीनी मिल का यह विशाल प्लांट सिर्फ एक मशीन की ढुलाई नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और सटीक योजना का एक चलता फिरता उदाहरण है.