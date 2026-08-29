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240 पहिए, 4 ट्रक और 27 फीट ऊंचा प्लांट! ओडिशा से यूपी जा रहे ढांचे को देखने रांची में उमड़ी भीड़

Jharkhand News: ओडिशा से यूपी जा रहे ढांचे को देखने रांची में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. 27 फीट ऊंचा और 41 मीटर लंबा यह भारी भरकम प्लांट कई ट्रकों और 240 टायरों वाली विशेष ट्रॉली के सहारे धीरे-धीरे अपना लंबा सफर तय कर रहा है.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 29, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:16 AM IST
240 पहिए, 4 ट्रक और 27 फीट ऊंचा प्लांट! ओडिशा से यूपी जा रहे ढांचे को देखने रांची में उमड़ी भीड़
Image Credit: बलरामपुर चीनी मिल के विशाल ढांचे को देखने उमड़ी भीड़ (Photo-AI)

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