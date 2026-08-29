/240 पहिए, 4 ट्रक और 27 फीट ऊंचा प्लांट! ओडिशा से यूपी जा रहे ढांचे को देखने रांची में उमड़ी भीड़

एथेनॉल को लेकर देशभर में खूब चर्चा है, लेकिन यहां नजारा थोड़ा अलग है. उत्तर प्रदेश की बलरामपुर चीनी मिल का विशाल प्लांट पारादीप पोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है. 27 फीट ऊंचा और 41 मीटर लंबा यह भारी भरकम प्लांट कई ट्रकों और 240 टायरों वाली विशेष ट्रॉली के सहारे धीरे-धीरे अपना लंबा सफर तय कर रहा है. इस भारी भरकम ट्राली सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं, इस देखने के लिए लोगों में अलग सा उत्साह है और जहां कहीं से भी यह ट्रॉली गुजरती है बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंचकर तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं.