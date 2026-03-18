बेगूसराय में वीडियोग्राफर की मौत पर महासंग्राम: चेरिया बरियारपुर थाना गेट जाम, हत्या के आरोप में SH-55 पर प्रदर्शन

Bihar News: बिहार के बेगूसराय में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में भारी हंगामा मच गया. घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर पुल के पास हुई. सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने सड़क किनारे युवक का शव देखा, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक की पहचान 25 वर्षीय सुजीत कुमार के रूप में हुई, जो बीरपुर थाना क्षेत्र के नौला पंचायत वार्ड 11 का निवासी था. सुजीत शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में वीडियोग्राफी का काम करता था. परिजनों के अनुसार, वह रात करीब 8 बजे घर से नानी गांव जाने के लिए निकला था, लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर मिल गई.

घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य

घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मृतक की बाइक क्षतिग्रस्त हालत में मिली, जबकि उसका मोबाइल फोन विश्वकर्मा चौक के पास एक खेत में गड्ढे से बरामद हुआ. मौके पर फॉरेंसिक टीम और मोबाइल फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर सभी साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा.

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परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा

परिजन इस मौत को हत्या बताते हुए अस्पताल और प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर समय पर उचित इलाज और देखभाल होती, तो युवक की जान बच सकती थी. घटना से आक्रोशित लोगों ने चेरिया बरियारपुर थाना गेट और SH-55 सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और अधिकारी लोगों को शांत करने में जुटे हुए हैं.

जांच जारी

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजन लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब यह देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है और मामले का न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी