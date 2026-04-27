Bengal Chunav 2026: बंगाल में फिर से दीदी आएंगी या खिलेगा कमल? JMM के दावे से कांग्रेस को लगी मिर्ची

JMM On Bengal Chunav 2026: बंगाल की सियासत अपने चरम पर है और चुनाव का आखिरी दौर आते-आते माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग चुका है. प्रचार का शोर भले ही थमने को है, लेकिन बयानबाजी और जीत के दावे तेज हो गए हैं. हर दल अपनी-अपनी जीत का गणित गढ़ रहा है और विरोधियों पर तीखे हमले कर रहा है. इसी सियासी जंग के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा खुलकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में उतर आया है. जेएमएम ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी. जेएमएम के इस दावों को बीजेपी उनका ख्वाब बता रही है. वहीं कांग्रेस ने भी टीएमसी के दावे को हवा-हवाई बताया है.

बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बंगाल चुनाव में टीएमसी का समर्थन करने का फैसला लिया है. जेएमएम को पूरा भरोसा है कि बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टीएमसी के लिए प्रचार और रोड शो किया है. इस बीच जेएमएम के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक फैक्टर बनकर उभर रहा है और दो तिहाई बहुमत के साथ टीएमसी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी तो उस ढोल की तरह है, जिसकी आवाज सिर्फ ज्यादा सुनाई पड़ती है असर कुछ नहीं होता है.

भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जिन 9 सीटों पर प्रचार किया है, वहां भी टीएमसी क्लीन स्वीप करेगी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसे पर चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए और एक थी ममता बनर्जी की कहानी सुनाई देगा. क्योंकि इस चुनाव के बाद ममता बनर्जी एक इतिहास बन जाएंगीं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों के दावे पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपना देखने का हक सबको है. कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है. देश के प्रधानमंत्री ने कफन तक में जीएसटी लगाया है. लेकिन सपना देखने में जीएसटी नहीं है. राकेश सिन्हा ने कहा कि बंगाल में इस बार बदलाव की बयार बह चुकी है और टीएमसी के साथ-साथ बीजेपी को वहां की जनता इस बार आईना दिखाने का काम करेगी.

राकेश सिन्हा के मुताबिक, बंगाल में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ी हो रही है. बता दें कि जेएमएम के केन्द्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने ने दोनों चरण में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार किया है. जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस के दावों में कितना दम है ये चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन ये जरुर है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर की गुंज झारखंड तक सुनाई दे रही है.