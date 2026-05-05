Bengal Election Result 2026: विपक्ष के बड़े दिग्गजों को BJP ने पछाड़ा, चट्टान की तरह डटे हुए हैं हेमंत सोरेन

Jharkhand Politics: पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं. इन चुनावों ने बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. इन चुनावों के बाद भारतीय नक्शे पर गुजरात से लेकर बंगाल तक बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, बस झारखंड इकलौता राज्य ऐसा है जहां विपक्ष की सरकार बची है. बीजेपी की सेना ने एक के बाद एक तमाम विपक्षी राज्यों पर फतह हासिल कर ली. बंगाल को अभी तक भाजपा के लिए अभेद्य किला माना जा रहा था, लेकिन अब यहां भी भगवा लहरा रहा है. यहां सीएम ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार गई हैं. बीजेपी के 'विजय रथ' को सिर्फ झारखंड में हेमंत सोरेन ने रोकने में कामयाब हो सके हैं.

अब इंडिया ब्लॉक में हेमंत सोरेन ही सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, जिन्होंने अपने राज्य में बीजेपी को हराया है. साल 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में हेंमत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में JMM ने बाजी मारी थी. यहां इंडिया ब्लॉक को 56 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व में 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा था. इन चुनावों में JMM ने 34, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और सीपीआई-माले ने दो सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 21, आजसू और एलजेपी-रामविलास के खाते में एक-एक सीट आई थी.

ये भी पढ़ें- हेमंत सोरेन की सेना ने पहली ही बार में हिला दी असम की सियासत! बोले- अभी तो शुरुआत है

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं असम विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम ने अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन किया. सीमित संसाधनों और कम समय के बावजूद पार्टी को कई सीटों पर उल्लेखनीय समर्थन मिला है. असम में जेएमएम पार्टी कोई सीट जीत तो नहीं सकी, लेकिन सीमित समय और कम संसाधनों के बावजूद उसे जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिला. पार्टी ने 16 में से दो सीटों पर दूसरे स्थान पर रहकर सबको चौंका दिया, यानी वहां पार्टी जीत के बेहद करीब थी. सात ऐसी सीटें रहीं जहां झामुमो को 15 हजार से भी ज्यादा वोट मिले.

इस प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि इतने कम समय और सीमित संसाधनों में जो कुछ भी संभव हो सका, वह जनता के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी का परिणाम है.