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6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी के दर्शन कराएगी 'भारत गौरव' ट्रेन; 11 रात और 12 दिनों का होगा यह खास धार्मिक पैकेज

IRCTC की 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' के तहत 11 मई 2026 से शुरू हो रही 'छः ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी दर्शन' यात्रा श्रद्धालुओं को 11 रात 12 दिनों में देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी. यह पहल 'देखो अपना देश' अभियान के तहत धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:45 AM IST

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6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी के दर्शन कराएगी 'भारत गौरव' ट्रेन; 11 रात और 12 दिनों का होगा यह खास धार्मिक पैकेज
6 ज्योतिर्लिंग और शिरडी के दर्शन कराएगी 'भारत गौरव' ट्रेन; 11 रात और 12 दिनों का होगा यह खास धार्मिक पैकेज

Jharkhand News: भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन उपक्रम IRCTC एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खास धार्मिक यात्रा का अवसर लेकर आया है. 'छः ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी दर्शन' नाम से शुरू की जा रही भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का एक साथ दर्शन कराएगी. यह विशेष ट्रेन 11 मई 2026 को झारसुगुड़ा से रवाना होगी और 11 रात 12 दिनों की इस यात्रा में यात्रियों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का अनोखा संगम मिलेगा.

यात्रा की रूपरेखा और प्रमुख पड़ाव
इस विशेष ट्रेन (पैकेज कोड EZBG30) के तहत यात्री देश के कई प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे. यात्रा के दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन), सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात), द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग (द्वारका) के साथ-साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (नासिक) और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (औरंगाबाद) के दर्शन शामिल हैं.

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शिरडी में साईं बाबा के दर्शन का अवसर
इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण शिरडी साईं बाबा मंदिर भी है, जहां श्रद्धालु साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. इस पैकेज को इस तरह से तैयार किया गया है कि यात्रियों को आरामदायक सफर के साथ-साथ हर प्रमुख स्थल पर व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके.

पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा
यह पहल भारत सरकार के 'देखो अपना देश' और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के तहत शुरू की गई है. इसका उद्देश्य देश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाना है. IRCTC की यह भारत गौरव ट्रेन न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का भी एक शानदार अवसर प्रदान करती है.

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