Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3168997
Zee Bihar JharkhandJharkhand

धनबाद के यात्रियों को बड़ी राहत, मुंबई के लिए अब चलेगी रेगुलर ट्रेन, सांसद ढुल्लू महतो ने दिखाई हरी झंडी

Dhanbad Railway News: धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत सांसद ढुल्लू महतो द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई. अब यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. 1848 किमी की दूरी तय करने वाली यह ट्रेन 28 स्टेशनों पर रुकेगी और रोजगार, शिक्षा व इलाज के लिए सफर करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:44 AM IST

Trending Photos

धनबाद के यात्रियों को बड़ी राहत, मुंबई के लिए अब चलेगी रेगुलर ट्रेन, सांसद ढुल्लू महतो ने दिखाई हरी झंडी
धनबाद के यात्रियों को बड़ी राहत, मुंबई के लिए अब चलेगी रेगुलर ट्रेन, सांसद ढुल्लू महतो ने दिखाई हरी झंडी

Dhanbad Railway News: धनबाद से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. सोमवार देर रात 11 बजे यह ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 से रवाना हुई. सांसद ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. जो ट्रेन अब तक स्पेशल के रूप में संचालित हो रही थी, उसे रेल मंत्रालय ने अब स्थायी और नियमित सेवा का दर्जा दे दिया है. इस पहल से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सीधे मुंबई से जुड़ने की सुविधा मिल गई है, जिससे रोजगार, शिक्षा और इलाज के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को खासा लाभ होगा.

स्टेशन पर दिखी उत्साह की झलक
ट्रेन के नियमित संचालन की खबर से धनबाद में खुशी का माहौल देखने को मिला. जब यह ट्रेन धनबाद जंक्शन पहुंची, तो स्टेशन पर स्थानीय लोगों, यात्रियों और जनप्रतिनिधियों ने इसका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो और मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश कुमार भी मौजूद रहे. कई स्टेशनों पर भी इस ट्रेन का स्वागत किया गया, जिससे इसकी अहमियत साफ तौर पर नजर आई.

ये भी पढ़ें: पटना में बनेगा बिहार का पहला LPG आधारित शवदाह गृह, दीघा घाट पर होगा निर्माण

Add Zee News as a Preferred Source

समय और रूट
यह साप्ताहिक ट्रेन कुल 1848 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और रास्ते में 28 स्टेशनों पर रुकेगी. धनबाद से रवाना होने के बाद यह ट्रेन बुधवार दोपहर 1:40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी. वहीं, वापसी में यह ट्रेन बुधवार शाम 4:55 बजे मुंबई से चलकर शुक्रवार सुबह 8 बजे धनबाद पहुंचेगी. इस निर्धारित समय-सारणी से यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में सुविधा मिलेगी.

भविष्य की योजना
इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि यह दिन खास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर इस ट्रेन की शुरुआत की गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे. साथ ही, उन्होंने भविष्य में इस ट्रेन को साप्ताहिक से बढ़ाकर दैनिक सेवा बनाने की दिशा में भी प्रयास करने का आश्वासन दिया. इस नई सुविधा से धनबाद और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों में खुशी की लहर है.

रिपोर्ट: नीतेश कुमार मिश्रा

TAGS

Dhanbad Railway News